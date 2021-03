Koroonapiirangute taaskehtestamine tekitab Euroopas muret, et reisipiiranguid ei saa leevendada ja suvine turismihooaeg jääb oodatust nõrgemaks.

Prantsusmaa kehtestas reedel Pariisis ja mitmetes teistes piirkondades uued nelja nädala pikkused piirangud. Itaalia teatas hiljuti samuti riigi sulgemisest ja mitmed Saksamaa linnad on tühistanud piirangute kaotamise.

ING panga makrouuringute juhi Carsten Brzeski sõnul väheneb euroala majandus esimeses kvartalis 1,5 protsenti. Kuu varem prognoosis ING euroalale 0,8 protsendi suurust langust.

"Siiani oleme euroala prognoosid koostanud märtsis toimunud piirangute kaotamise järkjärgulise leevendamiste põhjal. Noh, nüüd võime selle unustada," ütles Brzeski.

"Iga kuu riikide sulgemist vähendab euroala kasvu 0,3 protsenti," ütles Berenbergi peaökonomist Holger Schmielding.

Saksamaa kantsler Angela Merkel kohtub esmaspäeval kohalike liidumaade juhtidega, et arutada piirangute karmistamist.

Saksamaal on Hamburgi ja Kölni linnad juba piiranguid karmistanud. "Berliin kaalub kõigilt välismaalt pärit reisijatel karantiini minemise nõudmist ja enne lahkumist peavad nad tegema koroonaviiruse testi," teatas Saksamaa ajaleht Bild.

Euroopa Liidus on keskmiselt koroonaviiruse vaktsiini esimese süsti saanud 100 inimese kohta 12 inimest. USA-s on see arv 37 ja Suurbritannias 43.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles eelmisel nädalal, et vaktsiinide pakkumine suureneb teises kvartalis ja suve lõpuks on vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.