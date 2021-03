Põlluaas: haiguspäevade hüvitamine esimesest päevast ei oleks mõistlik

"Eks ta ideena on ju väga ilus ja eriti hea väikesepalgalistele inimestele, aga paraku see paneb väga suure surve riigieelarvele. Ja kahtlemata tekitab võimaluse selle kuritarvitamiseks," kommenteeris Põlluaas ERR-ile.

Põlluaas nentis, et see ei oleks mõistlik. "Pigem jah. Seda peaks ikka väga põhjalikult kaaluma," märkis ta.

Põlluaas rääkis, et kui korra on selline võimalus loodud, siis hiljem, pärast kriisi on selle tagasipööramine väga keeruline.

Riigikogus oli kolmapäeva hilisõhtul esimesel lugemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega muuhulgas pikendatakse alates jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasemat hüvitamist kuni aasta lõpuni. Alates jaanuarist kehtib riigis haiguspäevade hüvitamine teisest haiguspäevast.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (KE) teatas kolmapäeval, et Tallinn hakkab ise oma elanikele esimest haiguspäeva hüvitama, et nakkustunnustega inimesed püsiksid kodus. Varem oli Kõlvart teinud valitsusele ettepaneku seda meedet kogu riigis rakendada.

Ettepaneku töölt puudumise esimesest haiguspäevast hüvitamiseks on teinud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Põlluaas loodab, et Eesti suveks kinni ei jää

Valitsuse praegu kehtestatud piirangud on Põlluaasa sõnul adekvaatsed, ent need on tulnud liiga hilja.

"Kõike seda oleks pidanud oluliselt varem tegema. Uus valitsus võimule tulles leevendas piiranguid ja selle tagajärjel tuligi see plahvatuslik nakatumiste kasv. Oleks jälgitud reaalsust ja kõiki reovee proovide analüüside tulemusi, siis ei oleks sellist sammu kindlasti astutud. Kui nakatumised alla ei lähe, siis tuleb neid rangeid meetmeid tarvitada," rääkis Põlluaas.

Põlluaasa hinnangul tuleks täiendava meetmena sulgeda ka piirid. "Me ju näeme, kuidas erinevad ja üha kergemini nakkuvad ja raskemini läbipõetavad mutatsioonid ikkagi üle piiride liiguvad," lausus ta.

Põlluaas avaldas lootust, et suveks saab siiski piiranguid leevendada. "Eelmine suvi me nägime, et suveks nakatumine väheneb, inimesed ei pea enam nii palju siseruumides viibima. Ja me teame ju kõik, et õues on nakatumine oluliselt väiksem. Mina ja EKRE tervikuna loodame, et suvel ei pea Eesti lukus olema enam," lõpetas Põlluaas.

Peaminister Kaja Kallas (RE) kirjutas selle nädala teisipäeval, et kui viiruse levik ei peatu, jääb Eesti terveks suveks suletuks.