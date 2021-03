Kirde-Eestis algas suur vaktsineerimiskampaania

Narva haiglasse saabunud 800 vaktsiinidoosist on pooled juba broneeritud ja huvi aina kasvab. Kui eelmisel nädalal käis haiglas AstraZeneca vaktsiiniga süstimas umbes 70 eakat, siis praegu on soovijate hulk mitu korda suurem.

"Meie telefoniliinid jooksid kokku, eile ja üleeile avasime registreerimiseks kaks lisanumbrit. Inimesed helistasid isegi kabinettidesse. Registreerisime kõik soovijad. Olen optimistlik, et 1. aprilliks teeme kõik 800 doosi ära," rääkis infektsioonikontrolli vastutav õde Anastassia Gorškova.

Vaktsineerima tulevad isegi Vene kodanikud, kes Sputniku vaktsiini soovisid, kuid keerulise piiriületuse tõttu Moderna kasuks otsustasid.

"Normaalne, probleeme pole. Ei saanud arugi. Sääse torge on süstist valusam. Kui Moderna toime lõpeb, siis võin ka Sputnikuga süsti teha, probleemi pole," rääkis Narva elanik Leonid.

Ida-Virumaa elanikest on COVID-19 vastu vaktsineeritud 7,5 protsenti, mis on maakondade seas madalaim näitaja. Narva linnapea Katri Raik, kes omavalitsusjuhina AstraZeneca vaktsiinisüsti sai, loodab, et suhtumist saab muuta eeskuju ja veenmisega.

"Arvestades Narva üldist mentaliteeti, kui vanaema läheb ja kui naabrinaine läheb, küll siis lähevad lapsed ka. Mina usun Narvas sellisesse, vene keeles Sarafannoje raadiosse, et kui rahvas räägib, siis asjad ka edenevad," rääkis Raik.

Laupäeval ja pühapäeval süstitakse Narva haiglas nii palju Moderna vaktsiini, kui on soovijaid ja tuleval nädalal nii palju, kui vaktsiini jätkub.