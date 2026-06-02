Raik Narvas toimuvast: ilmselt tuleb õigusselgust küsida ministeeriumist

Foto: Dmitri Fedotkin / ERR
Narva linnapea Katri Raik möönis, et Narva linnavõimu ümber toimuvas tuleb saavutada õigusselgus ja ilmselt tuleb seda küsida justiits- ja digiministeeriumist. Teisipäeval kohtub Raik senise opositsiooni valitud linnapea Jaan Tootsiga.

"Mina kohtun Jaan Tootsiga kell 9.30, niimoodi me oleme kokku leppinud ja vaatame siis, kuhu me jõuame. Jaan lubas tulla paberitega, mis kinnitavad, et ta on linnapea," ütles Raik "Vikerhommikus".

Narvas praegu toimuvat nimetas linnapea Raik aga mudamaadluseks, mis on kestnud juba mõne aja ja paistab, et lõpp ei tule ka täna-homme.

"Iseenesest on sellest väga kahju. Ma aasta aega tagasi kogemata ütlesin, et hullem kui see volikogu koosseis saab olla ainult järgmine ja see sai tõeks. Meil on tõesti erakordselt keeruline volikogu koosseis, kus ilmsesti jääbki selline 16-15 seis ja võim vahetub mitu korda. Kindlasti ei ole see linna stabiilsele arengule hea, seda enam, et Narva on üsna sensitiivne koht," rääkis Raik.

Kuigi kohati on Raigil enda sõnul soov all anda, ei plaani ta seda veel teha. "Siin tuleb saada õigusselgus ja ilmselt tuleb seda küsida justiits- ja digiministeeriumist. Ja muidugi on enamusel õigust ka võim saada, nii et ühel heal hetkel juuni lõpus ikkagi toimub volikogu istung, kus võiks siis sisse anda korrektselt vormistatud umbusaldused ja need ka juulis läbi hääletada."

Volikogu töös valitsevate tõrgete kommenteerimise lükkas Raik volikogu esimehele Mihhail Stalnuhhinile. Siiski möönis ta, et talle ei meeldi Stalnuhhini praegune tegevus, kus volikogu istungeid järjepanu ära jäetakse.

"Aga nagu näha, linn saab olla töös ka ilma volikoguta. Mina volikogu saadikuna oleksin mures, kuidas nii võimalik on ja kas minu rolli pole vähendatud märkimisväärselt."

Oma jätkuvat koostööd Stalnuhhiniga põhjendas Raik asjaoluga, et Stalnuhhin on sõnapidaja mees ja teab, kuidas poliitikas asjad käivad.

"Minu valikud on poliitikas alati suhteliselt piiratud ja kahjuks Keskerakonnaga ei ole minu koostöö olnud kuigi positiivne. Alekseil (Jevgrafov – toim.) on väga suuri raskusi sõnapidamisega ja tõerääkimisega. Urbo Vaarmann on minu jaoks kriminaal, palun vabandust, ja kriminaaliga koostöö ei käi. Me ei sobi mitte kuidagimoodi, kohe lihtsalt ei sobi," lausus Raik, lisades, et üheksakümnendaid ei saa tuua Narva tagasi.

"Mihhail Stalnuhhini seisukohad Ukraina sõja, Putini ja teistes küsimustes on mulle vastuvõetamatud, aga need seisukohad ei puuduta ka uue lasteaia ehitamist, uue kooli rajamist, basseini projekteerimist, hooldekodu ehitamist, ühiselamute parendamist, seda, millega me igapäevaselt tegeleme," rääkis Raik, kes jääb selle juurde, et praegustest variantidest on Stalnuhhin parim, kellega Narvas koos võimul olla.

Narva volikogu opositsioon valis esmaspäeval omaalgatuslikul istungil uued linnajuhid. Volikogu esimeheks valiti Urbo Vaarmann, linnapeaks keskerakondlane Jaan Toots. Koalitsioonisaadikud peavad istungit ebaseaduslikuks.

 

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Taavi Libe ja Kirke Ert

