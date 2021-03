Pika jooksu sõbrad võtavad mõõtu virtuaalsel võistlusel

Ajal, mil rahvaspordiürituste läbiviimine ei ole lubatud, otsivad spordisõbrad väljundeid virtuaaljõuproovidel. Neist üks algas laupäeva hommikul, kusjuures võistluse omapärast lähtudes pole teada, millal see üritus lõpeb. Küll on selge, et naiste edukaim on sel kevadel Kertu Eensaar.

HMU virtuaaljooksu peakorraldaja Olle Rõuk tervitas osalejaid laupäeva hommikul virtuaalselt Keilast: "Tervitus, Heavy Metal Ultra virtuaaljooksu esimene ring. Jooksen Keilas Jõepargis. Ilm on väga ilus, linnud laulavad, päike paistab."

Palmses läbis võistlust spordimees Markko Junolainen, kes võttis üritust hea võimalusena talvistest sporditegemistest suvistele ümber lülituda.

"Ei ole motivatsiooni üksi minna müristama kuskile metsa. See on selline hea võimalus, sest on nagu vastutus kellegi ees: ma tulen, ma teen. Teed tunni ajaga või veidi kiiremini oma 6,7 kilomeetrit ära. Siis puhkan natuke aega ja lähen uuesti. Ja mingit lõppsihti ei ole," rääkis Junolainen.

Niinimetatud tagahooviultra põhimõttel toimuval võistlusel on oluline nii keha kui ka vaimu sitkus, aga ka õige toitumine. Võistluse võidab see, kes suudab täistunnil startides tunni ajaga 6,7 kilomeetri pikkuse distantsi läbida kõige rohkem kordi.

Selle formaadiga esmatutvust teinud Junolainen kartis oma valitud asfaldivabalt rajalt üksluisust. " Praegu mingi ringi pealt tuli ette, et ma olen siin viis korda juba enne olnud. Kuna ma päris ringi ei jookse, jooksen edasi-tagasi, edasi-tagasi kolm korda, siis see läheb veel rohkem igavamaks. Aga kuna koer on mõnel ringil kaasas, siis ma saan natuke sättida, et mul päris üks ühele need ringid ei tule. Ausalt pean tunnistama, et ma arvasin, et see on natuke veel igavam. Aga tegelikult on päris muhe. Ma pole isegi kõrvaklappe veel kõrva pannud."

Hommikul kell 9 alustanud 39 jooksjast jätkab pärast 12. jooksutundi veel seitse: Reigo Lehtla (eelmise kevade võitja), Aleksander Khalyapin (üks kahest eelmisel aastal eelviimase ringini jõudnud jooksjast), Hannes Veide (võitnud kaks aastat suvise HMU), Kristjan Tulp, Peteris Cabulis (Läti), Silver Eensaar ja Kertu Eensaar. Kõik nad on läbinud vabalt valitud kohas üle 80 kilomeetri.

Kertu Eensaar lõpetas edukalt ka 13. jooksutunni ehk tuli sellega naiste võitjaks. Naistest näitas teist tulemust Triin Rast (12 starti) ja kolmandat Marjaliisa Umb (11). 10 starti said naistest kirja Gerli Taumann, Hene Karumaa ja Eva-Maria Ojasalu.

Kuna jooksjaid on rajal veel palju, siis tõenäoliselt saavad mitmed neist just jooksurajal üle elada öise kellakeeramise.