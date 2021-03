Eesti pikima virtuaaljooksu võitis Hannes Veide

Eelviimasena teatas lõpetamisest Moskva juurtega tallinlane Alexander Khalyapin, kes tegi 6,7 kilomeetri pikkusele distantsile iga täistund kokku 24 starti ehk läbis 160 kilomeetrit.

USAst pärit backyard ultra ehk tagahoovi ultra reeglite kohaselt pidi viimasena võistlustulle jäänud jooksja Hannes Veide võidu kindlustamiseks läbima veel ühe 6,7 km pikkuse ringi. Oma 25. stardi tegi Hannes Veide pühapäeval kell 10. 41 minutit ja 21 sekundit hiljem oli ta taas jõudnud oma ultrajooksjate seas juba kuulsust koguva kollase telgi juurde ning sellega oli ta endale võidu kindlustanud.

Eelmisel kevadel 20 ringiga esikoha saanud Reigo Lehtla sai sel kevadel kirja 21 ringi, kuid sel aastal olid kaks meest temast tugevamad. Nemad kolm olid ka need, kes öise kellakeeramise ajal rajal olid.

39 starti läinud jooksjast olid rohkem kui pool ööpäeva rajal 11 osalejat, lisaks nimetatutele veel Peteris Cabulis (Läti, 16 starti), Kristjan Tulp (15), Silver Eensaar (14), Kertu Eensaar (parim naine, 13), Andre Petraudze (12), Mikko Aaltonen (Soome, 12), Valdo Kanemägi (12) ja Triin Rast (12).

3. Heavy Metal Ultra koosjooks on kavas 7. augustil Keila terviseradadel. Kahel eelmisel aastal on sellegi võistluse võitnud just Hannes Veide, kes on suvel võidu saamiseks 6,7 kilomeetri pikkuse disantsi pidanud läbima 32 ja 46 korral.

Kusjuures Keilas peetava võistluse võitja saab alates eelmisest aastast pääsme ka USAs toimuvale Big's Backyard Ultrale, mis on selle jooksuformaadi maailmameistrivõistlusteks. Selle võistluse 2018. aastal 68 ringi ehk 455,98 kilomeetriga võinud rootslane Johan Steen püstitas siis ka senini kehtiva maailmarekordi.

Tagahoovi ultrale stardivad kõik osalejad ühel ajal igal täistunnil ning võistlusmaaks on 6,7 kilomeetri pikkune distants. Pärast distantsi lõpetamist saavad võistlejad järgmise täistunnini ehk järgmise stardini puhata. Võistlus kestab nii kaua, kuni starti jaksab minna viimane jooksja, kes võidu kindlustamiseks peab 6,7 kilomeetrit viimast korda üksinda läbima. Võistluse omapäraks on see, et starti tulijad ega ka korraldajad ei tea, millal võistlus lõpeb. Oluline nüanss on seegi, et rekordite püstitamise jaoks on võitjal vaja ka vähemalt üht väga tugevat konkurenti.