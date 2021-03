Rootsi paremäärmuslased võivad pärast valimisi saada valitsusse

Rootsit on traditsiooniliselt juhtinud kaks poliitilist blokki: vasaktsentristlikud sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed modertaadid, teatas The Times.

Parempoolsed moderaadid kaaluvad nüüd pärast järgmise aasta septembris toimuvaid valimisi teha koostööd SD-ga.

Moderaatide juht Ulf Kristersson ütles, et ta on valmis andma SD-le mitu ministeeriumi.

"Peame arutama, mis probleemid on. Kuid oleme juba leidnud mitmeid küsimusi, milles meie seisukohad on sarnased," ütles Kristersson.

Parempoolseid erakondi ühendab soov sotsiaaldemokraat Stefan Lofven peaministri kohalt kukutada, ütles SD esimees Jimmie Akesson.

SD asutati 1980. aastate lõpus Rootsi parempoolsete aktivistide poolt, mitmed olid sealhulgas Waffen SS-i veteranid. Peavoolupoliitikud on seni vältinud koostööd SD-ga.

SD on endiselt immigratsioonivastane, kuid viimastel aastatel on partei püüdnud kujundada mõõdukamat kuvandit. Erakonnast on välja visatud kümneid liikmeid, kes on teinud rassistlikke avaldusi. Samuti on SD loobunud pikaajalisest poliitikast viia Rootsi välja Euroopa Liidust.

Hiljutised küsitlused näitavad, et parempoolne koalitsioon võib Rootsis saavutada pärast valimisi parlamendis enamuse.