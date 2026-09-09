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Rändevastane partei võib parembloki võidu korral pääseda Rootsi valitsusse

Välismaa
Rootsi Demokraatide partei (SD) liider Jimmie Åkesson
Rootsi Demokraatide partei (SD) liider Jimmie Åkesson Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MAGNUS LEJHALL
Välismaa

Rootsit ootavad pühapäeval tasavägised valimised ning uuringud viitavad, et valimiste saatus püsib noateral. Parempoolse bloki võidu korral pääseks immigratsioonivastane Rootsi Demokraatide partei (SD) esimest korda valitsusse, mis tähistaks olulist muutust Rootsi poliitikas.

Seni on SD toetanud paremtsentristlikku valitsust parlamendist, kuid peaminister Ulf Kristersson toetab nüüd partei ametlikku kaasamist koalitsiooni, kui parempoolsed erakonnad võidavad valimised.

SD võib saada parempoolsetest parteidest enim hääli, mis võimaldaks erakonnal saada ka kõige rohkem ministrikohti. Seni pole SD valitsusse pääsenud, kuna erakonna vaateid on peetud liiga äärmuslikeks. 

Euroopas kasvab samas toetus parempopulistlikele erakondadele ning SD läbimurre annaks sellele trendile veelgi hoogu juurde.

"See on tohutu samm. Rootsi Demokraadid on olnud väga edukad ühiskonna ja rahvuse tajumise muutmisel. Kogu Rootsi ühiskond on liikunud paremale," ütles Södertörni ülikooli politoloog Jenny Madestam. 

Ajaleht Financial Times toob välja, et erinevalt Saksa AfD-st ja Prantsusmaa parempopulistidest on Jimmie Åkessoni juhitud SD juba murdmas nende vastu kehtestatud poliitilist tulemüüri. Nad on aidanud kujundada valitsuse rangemat rände- ja kuritegevuspoliitikat, kuigi pole seni ise valitsusse kuulunud.

SD juured ulatuvad neonatslikku liikumisse ning erakond on oma varasema antisemitismi eest vabandanud. 

"See oli oluline nii meile endile kui ka erakonna tulevikule," ütles SD peaideoloog Mattias Karlsson ajalehele Financial Times. Ta ütles, et vabanduse palumine viis selleni, et liberaalid (väiksem parempoolne partei) nõustusid lõpuks ideega, et SD võib pääseda valitsusse. 

Karlsson väidab, et vasakpoolse valitsuse võimule tulek võib ohustada meetmeid jõukudega seotud kuritegevuse ja rände valdkonnas, mille eest tema erakond on edukalt seisnud.

Karlsson tunnistas, et erakond püüab oma toetajaskonda laiendada, pöördudes uute valijarühmade poole, nagu välismaal elavad rootslased, erakonna meesvalijate abikaasad ja mittemoslemitest immigrandid.

SD valitsusse pääsemine pole siiski kindel, sest opositsioonilised sotsiaaldemokraadid juhivad küsitlusi. Sotsiaaldemokraatide liider Magdalena Andersson pole aga avaldanud, millist koalitsiooni ta sooviks pärast valimisi moodustada. Andersson aga hoiatab, et SD saamine valitsusse muudaks Rootsit oluliselt.

Parempoolne blokk püüab samal ajal ära kasutada vasakpopulistidega seotud vaidlusi. Parempoolsed kritiseerivad kommunistliku taustaga Vasakparteid, mille mõned liikmed on väljendanud antisemiitlikke seisukohti ja toetanud terrorismi eest süüdi mõistetud palestiinlasi. Paremtsentristid saavad nüüd väita, et probleemseid seisukohti leidub poliitilise spektri mõlemal tiival. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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