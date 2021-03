Amet: Teliale pandud kohustused ei taga konkurentsi

Konkurentsiameti hinnangul on olukord Eesti telekommunikatsiooniturul hea ja tarbijate jaoks on hinnad Euroopa keskmisest soodsamad. Kaablikanalisatsiooni omanikule Teliale kehtestatud kohustused juurdepääsuks pole ameti hinnangul aga piisavalt efektiivsed.

Ameti hinnangul on mobiilse lairiba jaehinnad on Eestis ameti hinnangul Euroopa keskmisega võrreldes ühed soodsamad. Suuremate kiiruste puhul aga ületavad Eestis pakutavad lairiba hinnad Euroopa keskmist.

"Internetiühenduse hinnad on meedias palju kõneainet tekitanud, kuid tegelikud numbrid näitavad, et nii-öelda tavatarbija vajadustele vastava internetiühenduse osas oleme ülejäänud Euroopaga võrreldes pigem heas seisus," sõnas ameti peadirektor Märt Ots.

Eestis kuulub peaaegu kogu kaablikanalisatsioon Teliale, samuti omab Telia lairiba juurdepääsu hulgiturul suuremat osa Eestit katvast ülekande- ja juurdepääsuvõrgust.

Amet märgib, et Teliale kehtestatud valdkonnaspetsiifilised kohustused kaablikanalisatsioonile juurdepääsuks ei ole konkurentsi toimimise tagamiseks piisavalt efektiivsed. Kaabelkanalisatsiooniga seonduvaks põhiliseks probleemiks on küsimus selles paiknevate vabade võimsuste olemasolu ning nende läbipaistva kättesaadavuse kohta.

Teliale kehtestatud kaablikanalisatsioonile ja lairiba juurdepääsu hulgiteenustele kehtestatud regulatsiooni läbipaistvust on ameti hinnangul vaja suurendada, et sellest lähtuvalt oleksid kehtestatud hulgiteenuste hinnad vajalikul määral järelkontrollitavad.

Elisa seisukohast on interneti teenuste osutamisel kõige olulisem juurdepääsu võimaldamine Telia kaablikanalisatsioonile ja ettevõtte jaoks ei ole probleemiks mitte niivõrd kaablikanalisatsiooni rendihind, kuivõrd see, et kaablikanalisatsioonis puudub sageli vaba maht.

Kuna elektroonilise side taristule juurdepääsu toimimiseks on toimiva regulatsiooni tagamine ülioluline, soovitab amet tõhustada reguleeritud sideturgudel taristule juurdepääsu ja hinnaregulatsiooni ning täiendada ehitusseadustikku.