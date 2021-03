Rootsi rõivamüüja H&M langes probleemide tõttu Hiinas kahjumisse

Rootsi rõivamüüja H&M teatas suurest kvartalikahjumist, mis on seotud peamiselt hiinlaste ostukäitumisega.

Suuruselt maailma teist rõivatootjat tabasid läinud aastal süüdistused, et ettevõte on kasutanud sunnitööliste toodangut. Selle peale teatas H&M, et ei kasuta enam puuvillast materjali, mis pärit Xinjangi piirkonnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hiinlased vastasid sellele aga boikotiga. Ajavahemikul detsembrist veebruarini tekkis firmal 135 miljoni suurune kahjum, aasta tagasi teeniti samal perioodil 144 miljonit eurot kasumit ja seda hoolimata viiruspuhangust.