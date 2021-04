ÜRO erisaadiku hinnangul on Myanmar kodusõja lävel

ÜRO erisaadik Myanmari küsimustes Christine Schraner Burgener kutsus kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu üles Myanmari osas tegutsema ja hoiatas, et riik on kodusõja lävel.

"Kutsun nõukogu üles kaaluma kõigi olemasolevate vahendite rakendamist mitmemõõtmelise katastroofi vältimiseks Aasia südames," ütles Burgener suletud istungil.

"Kui me lihtsalt ootame seda, mil nad on valmis dialoogi pidama, siis olukord vaid halveneb. Veresaun on lähedal," sõnas erisaadik.

Hiina suursaadik Zhang Jun ütles nõukogu kinnisel istungil, et Peking soovib Myanmaris näha demokraatlikku üleminekut, kuid ei toeta riigi survestamiseks sanktsioonide kehtestamist.

"Hiina loodab, et Myanmar taastab rahu, stabiilsuse ja põhiseadusliku korra võimalikult kiiresti ja jätkab liikumist demokraatiale ülemineku suunas," ütles suursaadik.

"Rahu ja stabiilsuse säilitamine Myanmaris on rahvusvahelise üldsuse ühistes huvides. Kui Myanmar peaks libisema pikaajalisesse kriisikeerisesse, siis oleks see riigi ja kogu piirkonna jaoks katastroof," lisas Zhang.

"Ühepoolne surve ja sanktsioonide või muude sunnimeetmete kehtestamine ainult süvendab pingeid ja vastasseisu ning muudab olukorra veelgi keerulisemaks, mis pole sugugi konstruktiivne," oli Zhang arvamusel.

Myanmari kukutatud tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi tervis näib olevat korras, ehkki teda on juba nädalaid kinni peetud, teatas varem päeval naise advokaat.

Myanmaris puhkesid pärast sõjaväelist riigipööret ja tsiviiljuhtide kinnipidamist 1. veebruaril kõikjal meeleavaldused, mis nüüdseks on muutunud igapäevaseks. Hunta võtted protestijate vaigistamiseks on muutunud üha karmimaks ja surma on saanud üle 520 inimese.

Hunta vägivald on kutsunud esile rahvusvahelise hukkamõistu, kuid kättemaksu tõotavad ka mitme Myanmari rahvusrühma relvarühmitused.

USA välisministeerium andis kolmapäeval korralduse mittehädavajalike diplomaatide ja nende perede lahkumiseks Myanmarist. Jaapan peatas riigile abi saatmise.