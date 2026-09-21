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Valimiskomisjon soovitab erakonnal Koos pöörduda kohtusse

Eesti
Erakonna Koos aktivistid kohtumaja ees Aivo Petersoni toetamas.
Erakonna Koos aktivistid kohtumaja ees Aivo Petersoni toetamas. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui erakond Koos leiab, et krediidiasutus on keeldunud makseteenuse lepingu sõlmimisest õigusvastaselt, on erakonnal võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda tsiviilõigusliku vaidluse lahendamiseks maakohtusse, leidis valimiskomisjon vastuses erakonna pöördumisele.

ERR-i portaal kirjutas eelmisel nädalal, et erakond Koos on endiselt hädas sellega, et pangad keelduvad neile pangakonto avamisest, mistõttu puudub neil võimalus tasuda valimiskautsjon eelseisvatel riigikogu valimistel. Nüüd tahab erakond, et valimiskomisjon annaks neile konkreetse juhise, kuidas kautsjon pangakonto puudumisel tasuda.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann selgitas vastuses, et riigikogu valimise seadus ei näe ette erimenetlust kautsjoni tasumiseks olukorras, kus erakonnal puudub arvelduskonto.

"Krediidiasutuse keeldumise õiguspärasuse üle tekkiva vaidluse lahendamine ei kuulu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevusse. Kui erakond leiab, et krediidiasutus on keeldunud makseteenuse lepingu sõlmimisest õigusvastaselt, on erakonnal võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda tsiviilõigusliku vaidluse lahendamiseks maakohtusse."

Samas peab erakond arvestama, et riigikogu valimised toimuvad 7. märtsil 2027 ning arvelduskonto puudumine võib mõjutada erakonna võimalust täita kandidaatide registreerimiseks vajalikud nõuded õigeaegselt.

"Soovitame kohtusse pöördumise soovi korral teha seda vajaliku õiguskaitse saamiseks piisavalt varakult. Kohtusse pöördumisel on võimalik kaaluda ka hagi tagamise taotlemist, sealhulgas vajadust reguleerida vaidlusalust õigussuhet kohtumenetluse ajaks. Hagi tagamise taotluse ja sobiva abinõu üle otsustab kohus," märkis valimiskomisjoni esimees.

Erakond Koos on registreeritud 8. mail 2023. Algul sooviti nimeks võtta Eesti Patriootide Erakond Koos, kuid seda avaldust registriosakond ei kinnitanud. Erakonnal on 723 liiget, neist tuntuim kahes kohtuastmes riigireetmises süüdi mõistetud Aivo Peterson. Norstati värske küsitluse järgi oli erakonna toetus 1,0 protsenti.

Toimetaja: Urmet Kook

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