Suure reede jumalateenistused toimusid interneti vahendusel

Nagu ka teistes Eestimaa kirikutes toimus Tallinna Peeter-Pauli katedraalis suure reede Issanda kannatusliturgia tühjas kirikusaalis ning oli mõeldud jälgimiseks interneti vahendusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nagu ka eelmisel aastal jäi tänavugi ära Tallinnas traditsiooniks kujunenud suure reede ristitee. Ka selle kohta on olemas internetivariant.

Kirik on soovijatele avatud vaid isiklikeks palveteks.

"Inimesed võivad jälgida interneti kaudu jumalateenitusi. Aga kui jumalateenistusi ei ole, siis kirik on avatud ja inimesed võivad tulla. Me soovitame, et nad tuleksid ja palvetaksid individuaalselt," rääkis rooma-katoliku kiriku preester Igor Gavrilchik.

"Inimesed tõesti tulevad, et palvetada ja võtta seda aega, et natuke mõelda Kristuse kannatustele. Aga mitte ainult, sest praegu on ju raske aeg ja väga paljud meie lähedastest elavad kannatustes või muredes," rääkis rooma-katoliku kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas.