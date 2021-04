Kristlased tähistavad suurt reedet taas koroonatingimustes

Iisraelis tähistavad kristlased sel aastal suurt reedet haiguspuhangu raugemise tingimustes, mis on lubanud pühapaigad piiratud arvule pühendunutele taasavada, ehkki tavapäraseid massilisi palverännakuid ei ole endiselt.

Viirus möllab aga endiselt Filipiinidel, Prantsusmaal, Brasiilias ja teistes peaasjalikult kristlikes riikides, kus usklikud on sunnitud veetma kannatusnädala uue nakkuslaine tõttu teist aastat järjest rangete liikumispiirangute all.

Mullu kehtisid Jeruusalemmas ranged sulgemismeetmed, mille tõttu oli suletud ka Püha Haua kirik. Tänavu on see loetud arvule külastajatele avatud.

Iisraeli vaktsineerimisprogramm on olnud üks maailma edukamaid, mistõttu on riik saanud restoranid, hotellid ja pühapaigad taasavada. Lennuliiklus on aga endiselt piiratud, hoides ka tänavu eemal kümneid tuhandeid palverändureid, kes tavaliselt lihavõtete paiku pühasse linna saabuvad.

Vatikanis lubatakse vaikse nädala sündmustele loetud hulk kaitsemaskis pühendunuid, kes peavad järgima suhtlusvahemaa tingimusi.

Prantsusmaal on kella seitsmest õhtul kehtiv liikumiskeeld sundinud kogudusi nihutama suure reede tseremooniad päevasele ajale. Seejuures jäetakse suuresti ära katoliiklaste tavapärased öised protsessioonid.

Üheksateistkümnes Prantsuse departemangus kehtivad piirkondlikud liikumiskeelud ja usklikud saavad päevasele missale ainult valitsuse "reisisertifikaadiga".

Ehkki Prantsusmaal hakkab laupäevast kehtima kolmas "pehme" sulgemine, on president Emmanuel Macron teinud erandi reisimisele lihavõtete nädalavahetusel.

Tulekahjus räsida saanud Pariisi Jumalaema kirikus sel aastal missat ei ole, küll aga pühitseb katedraali kleerus katedraali okaskrooni oma ajutises uues kodus Saint-Germain-l'Auxerrois kirikus.

Filipiinidel on tänavad tühjad ning kogunemised on pealinnas Manilas ja neljas seda ümbritsevas provintsis rangelt keelatud. Valitsus kehtestas üle 25 miljoni elanikuga regioonis range liikumiskeelu, et ohjeldada uut haiguspuhangut.

Austraalias istusid inimesed Sydneys tänavale paigutatud toolidel ja vaatasid suure reede puhul Kristuseks kehastunud näitlejat Timothy Watkinsit risti kandmas.