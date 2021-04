Paavst ärgitas pühadesõnumis vaestele vaktsiini jagama

Paavst Franciscus kutsus katoliiklasi ülestõusmispühade pöördumises lootusrikkaks jääma, nimetades vaktsiine "hädavajalikuks tööriistaks", et pandeemiast jagu saada ning ärgitades neid kiirelt ka vaestele riikidele jagama. Kirikupea nimetas ja relvastatud konfliktide jätkumist maailmas skandaalses.

Paavsti sõnum keskendus katoliiklaste kõige suuremal pühal kõige nõrgematele – haigetele, migrantidele, majandusraskuste inimestele ning neile, kes elavad sõja jalus näiteks Süürias, Jeemenis või Liibüas.

"Pandeemia levib ikka veel, aga sotsiaalne ja majanduslik kriis on karm, eriti vaeste jaoks," ütles 84-aastane paavst, esinedes Püha Peetruse basiilikas vaid umbes sajale kohal viibinud usklikule.

Ta nimetas vaktsiine pandeemiavastase võitluse hädavajalikuks tööriistaks ja kutsus rahvusvahelist kogukonda jagu saama nende jagamisel tekkinud tõrgetest, seda eriti vaesemate maade jaoks.

Kirikupea nimetas relvastatud konfliktide jätkumist maailmas "skandaalseks". Ta kutsus üles lõpetama sõda Süürias, "kus miljonid inimesed elavad praegu ebainimlikes tingimustes" ning Jeemenis, mille ümber toimuvat nimetas ta "süvenevaks ja skandaalseks vaikimiseks".

Samuti väljendas paavst toetust Myanmari demokraatiameelsele noorsoole ning kutsus dialoogile Iisraeli ja Palestiina vahel. Kutsudes lõpetama vägivalda Aafrikas, nimetas paavst eraldi Nigeeriat, Saheli piirkonda, Põhja-Etioopia Tigray provintsi ning Cabo Delgadot Mosambiigis.

"Maailmas on endiselt liiga palju sõdu ja liiga palju vägivalda," ütles ta ja tuletas meelde, et 4. aprill on maamiinide vastase teadlikkuse päev.

Paavsti ülestõusmispühade sõnumi ajal peab 60 miljonit itaallast pühi koroonaviiruse vastaste lukkupanekumeetmete saatel.

Laupäevast esmaspäevani on kogu Itaalia kõrge riskiga "punane ala", kus liikumine on piiratud ning restoranide ja mitteelutähtsate poodide uksed jäävad suletuks.