Vaktsineerimistalgud kukkusid Ida-Virumaal läbi

Põhjarannik kirjutas, et Ida-Viru keskhaiglas vaktsineeriti kolme päeva jooksul vaid 32 inimest.

Haigla infektsioonikontrolli teenistuse direktori Natalia Nikitina sõnul ei ole Ida-Virumaa inimestel piisavat usaldust AstraZeneca vaktsiini suhtes.

Kui haiglal oleks olnud pakkuda ka teiste tootjate vaktsiine, olnuks vaktsineerimisaktiivsus tema hinnangul kindlasti suurem.

Tervisekeskuse Corrigo tegevjuhi Merle Harjo sõnul tuli vaktsiinisüsti saama vaid veidi üle 15 protsendi oodatutest.

Virumaa Teataja kirjutas, et vaktsineerimistalgud kulgesid Lääne-Virumaal nagu mujal: segadust oli palju, kuid kolmes vaktsineerimiskeskuses sai kaitsesüsti umbes 1098 inimest. Talgu korras manustatavad doosid läksid paljuski eakate asemel noortele.

Rakvere Aqva konverentsikeskuses tegutses laupäeval ja pühapäeval Lääne-Virumaa suurim vaktsineerimiskeskus.

"Vaktsineerisime 515 inimest ning haigekassale tagastamisele läheb 100 doosi," ütles Confido Healthcare Groupi juhatuse esimees Risto Laur.

Kuigi ​Confido projektijuht Lenne Rätsep rääkis laupäeval, et vaktsineerimishuvilised on peamiselt vanuses 70 aastat, jäi maakonnalehele kohapeal silma, et süsti said ka tänavalt saabujad ja tunduvalt nooremad kui ametlikult vaktsineerima kutsutud eakad.

Edukas vaktsineerimine Jõgeva- ja Järvamaal

Seevastu ajaleht Vooremaa kirjutas, et laupäeval ja pühapäeval Jõgeva haiglas toimunud suurvaktsineerimine kulges edukalt

"Kõik ülesseatud ajad broneeriti ja kõik tulid ka kohale. Need, kes ajad olid broneerinud, olid oma vaktsineerimises kindlad ja kui hakkasime juurde selgitama, et kuidas edasi toimida ja mida ette võtta kõrvaltoimetega, siis selgus, et paljud on ennast juba eelnevalt kõigega kurssi viinud," rääkis haigla ravijuht Vilve Vend.

Digiregistreerimise võimalusega suurvaktsineerimist kasutasid ära mitte ainult Jõgeva maakonna inimesed, vaid tahtjaid oli ka Viljandist, Paidest, Tartust ja Rakkest.

Vilve Vend kinnitas, et kohapeal vaktsineeritutel kiireid vastureaktsioone ei tekkinud kellelgi.

Suur huvi vaktsineerimise vastu oli ka Järvamaal, kirjutas maakonnaleht Järva Teataja.

Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et pühapäevaks neile süstimiseks eraldatud 200 doosist ei jäänud ühtegi üle ning ära süstiti ka 20 reaalist üle jäänud jääkdoosid.

Erinevalt pealinnast, kus vanemaealiste ja riskirühma inimeste huvi Astra Zeneca vaktsiini vastu oli üsna leige, said Järvamaal Raidevere sõnul kõik ajad pooleteise päevaga broneeritud.

Raidvere sõnul tegid 220 vaktsiinisüsti ära neli õde ning kolm töötajat tagasid vaktsineerimise logistlise poole ehk siis vastuvõtu ja paberite täitmise.

"Kokku kulus meil selleks neli tundi ehk teisisõnu teenindasime 48 inimest tunnis," täpsustas ta.