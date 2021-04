Omavalitsusjuhid on muutunud Ida-Virumaal vaktsineerimiseeskujudeks

Märtsi lõpus tehti koroonavastane kaitsepookimine Virumaa suurima linna Narva linnapeale Katri Raigile.

Aprillis sai oma esimese vaktsiinidoosi Toila vallavanem Eve East, kes on Ida-Virumaa omavalitsuste liidu esimees. Mõlemad omavalitsusjuhid said AstraZeneca vaktsiini, mille kohta on tulnud palju vastuolulisi teateid.

"Mul ei olnud kahtlust ühegi vaktsiini puhul, sest ma ei lähtu põhimõttest, et kas üks on hea või teine on halb. Ma ju ei tea seda. Sest kõik sõltub ju enda organismist, haigustest, mida olen läbi põdenud," ütles East.

Omavalitsusjuhte vaktsineeritakse Eesti linnade ja valdade liidu initsiatiivil seetõttu, et neil on inimestega väga palju kontakte. Sellise nimekirja loomine andis julgustust ka Eve Eastile eelisjärjekorras vaktsiini saada.

"Kui juba varem mulle vaktsiini pakuti, rõhudes sellele, et ma peaksin näitama eeskuju ja näitama, et see ei too endaga midagi hullu kaasa, siis ma tollal olin selle vastu, sest oli kuidagi kujunenud arusaam, et see ei ole ühiskonnale hea eeskuju," ütles East, tõdedes, et ajaga on see suhtumine muutunud.

Kui möödunud nädala lõpuks oli Eestis esimese vaktsiinidoosi saanud 17 protsenti elanikkonnast, siis Ida-Virumaal oli see näitaja alla kümne protsendi.