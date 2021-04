Jüri Ratas ei läinud teisipäeval vaktsineerima

Ratas ütles ERR-ile, et põhjusi vaktsineerima mitte minna oli kaks.

"Esiteks pidasin nõu oma perearstiga. Teiseks soovin ära oodata selle ajahetke, mil vaktsineerimine jõuab minu vanusegruppi," ütles Ratas.

Riigikogu eelinfo järgi pidi Ratas saama teisipäeval kell 11.40 Ida-Tallinna Keskhaiglas esimese vaktsiinidoosi.

ITK turundusosakonna juhataja Inge Suder ütles, et teisipäeval on ITK-s planeeritud vaktsineerimine neile riigikogu liikmetele, kes esimesel vaktsineerimise päeval ei saanud osaleda.

Delfi allikate kohaselt oli Ralf Allikvee juhitav ITK saatnud paarikümnele seni veel vaktsineerimata riigikogu liikmele teate, et nende väljavalitud päeval ehk teisipäeval süstitakse Pfizeri vaktsiini.

Lubadus kehtis esmaspäeva õhtuni, mil asjasse sekkus riigikantselei. Vaktsiini vahetusest pooljuhuslikult teada saanud Stenbocki maja saatis ITK juhtkonnale kirja: valitsuse 12. märtsi otsusega kuuluvad poliitikud ja tippametnikud vaktsineerimisele AstraZenecaga, et tõsta AstraZeneca avalikku usaldusväärsust. Erandid on lubatud ainult juhul, kui seda näeb ette konkreetse poliitiku perearst, märkis riigikantselei.

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" küsis saatejuht Arp Müller Kaja Kallaselt, kas osade poliitikute, sh Jüri Ratase otsus end mitte vaktsineerida on seotud sellega, et anda võimalus kellelegi teisele või on põhjus hoopis see, et soovitakse saada AstraZeneca asemel mingit muud vaktsiini?

Kallas vastas, et 12. märtsil lepiti kokku, et näitamaks head eeskuju, vaktsineeritakse nii riigikogu kui ka valitsus ja seda AstraZeneca vaktsiiniga.

"Minu teada on enamus valitsuse liikmetest vaktsineeritud AstraZeneca vaktsiiniga. Reformierakonna fraktsioon vaktsineeris end samuti AstraZeneca vaktsiiniga, kui võimalus selleks tekkis. Seda, mis on Jüri Ratase põhjused end praegu mitte vaktsineerida, tuleb küsida tema käest."