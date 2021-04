Jõgevamaal taaskäivitati Poolas taastatud haruldane traktor

Ettevõtja ja tenhikahuviline Eero Kotli puutus Lanz-tüüpi traktoriga kokku juba lapsepõlves oma vanaisa juures. "Lanz Bulldogid saavad sellel aastal sajaaastaseks. Ja tegemist on äärmiselt haruldase riistapuuga," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuigi seda tüüpi traktoreid tehti üle kuue tuhande, siis selliseid laia rattaga, nii-öelda soo variante, on väga-väga vähe, kahe käe sõrmedel võib-olla üles lugeda, mis on säilinud maailmas. Ja Eestis on neid lausa kaks," ütes Kotli.

Tegemist on nii-nimetatud kuumpeamootoriga traktoriga, mille käivitamine nõuab oskusi.

"Ainult mitte väga suure rõhu all ei süüdata seda kütust, vaid aetakse pea kuumaks ja siis selle kuuma pea peale pritsides süttib kütus, mis mootorit ringi keerab. Ja selle traktori eripära on see, et see tõesti oli äärmiselt kvaliteetselt tehtud aga ka ülilihtsa ehitusega," kirjeldas Kotli.

Eesti vanim töökorras traktor, Raplamaal Varbolas asuv Lanz Bulldog ehitati 99 aastat tagasi. Täna esimest korda käivitatud, selle traktori kolm aastat noorem vend kuulub aga Järvamaa kutsehariduskeskusele ja sai töökorda just tänu Eero Kotli entusiasmile.

"No iga päev me muidugi sellega sõitma ei hakka, see on selge, aga kui on vähegi põhjust, toome välja ja künnivõistlustele läheme ka. Nii et kui kellelgi kuskil peaks olema sobilik ader selle traktori taha, siis me hea meelega laenutaksime," rääkis kooli direktor Rein Oselin.

"Kõik, kes vähegi teavad, mismoodi on see traktor jõudnud Väike-Kamarisse, oleks tore kui antakse ametikoolile sellest teada. Sest just lugu on see, mis sellele traktorile lisaks sellele rauale ikkagi õige elu ja hinguse sisse toob," ütles Kotli.

Traktor taastati paljude toetajate abiga Poolas. Eestist ei leitud töökoda, kus lappida purunenud osi või nende asemele uusi valmistada. Masin pandi 90-protsendi ulatuses kokku originaalosadest.