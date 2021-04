Kiik nimetab ametisse vaktsineerimise projektijuhi

"Tulenevalt üha kasvavatest vaktsiinikogustest ja ebastabiilsetest tarnegraafikutest määran lähiajal eraldi vaktsineerimise projektijuhi eeskätt kevade lõpus ja suvekuudel laiema elanikkonna kaitsesüstimise sujuvaks korraldamiseks," teatas Kiik sotsiaalmeedia vahendusel. "Ebastabiilsete tarnegraafikute ja kiiresti muutuva info valguses on oluline, et suudaksime operatiivselt avada üle Eesti vaktsineerimiskeskusi ning vajadusel vaktsiine vastavalt hõlmatuse näitajatele ja nõudlusele ringi suunata. Oleme pidanud neil teemadel mitmeid mõttevahetusi nii tervishoiujuhtide kui riigiasutuste ja erasektori esindajatega. Annan peagi täpsema ülevaate edasistest tegevusplaanidest."

Kiik lisas, et aprillis keskendutakse jätkuvalt eeskätt vanemaealiste vaktsineerimisele, et kaitsta COVID-19 haigusest enim ohustatud inimesi. Riskirühmade vaktsineerimisel on kandev roll perearstikeskustel, kus on tehtud ligi 60 protsenti kõigist senistest vaktsineerimistest.

Mai- ja juunikuu eesmärgiks on endiselt pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad. Kaitsesüstimisega jätkatakse ka suvekuudel, mil peamine fookus on juba teise doosiga vaktsineerimistel.

Teise kvartali jooksul on Eestisse oodata ligi miljon vaktsiinidoosi ning tarned kasvavad kolmandas kvartalis veelgi.