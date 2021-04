Ministeerium eraldab vaktsineerimise juhtimise kaks tasandit

"Oleme otsustanud lahutada operatiivtasandi juhtimise ja strateegilise juhtimise," ütles Kiik kolmapäeval ERR-ile.

Kui seni on kogu vaktsineerimisteema olnud sotsiaalministeeriumi korraldada, siis nüüd plaanitakse moodustada töörühm, mille fookusesse jäävad pikemaajalised otsused, sealhulgas ka tulevase revaktsineerimise küsimused, selgitas Kiik.

Operatiivtasandi juhtimisotsustesse kaasatakse vaktsineerimises otseselt osalevad struktuurid ning seda hakkab juhtima spetsiaalselt selleks ametisse võetav inimene, ütles minister. Praegu käivad veel niinimetatud vaktsineerimistsaari leidmiseks konsultatsioonid, kuid hiljemalt järgmisel nädalal peaks operatiivjuhi isik selguma, lubas Kiik.

Neljapäeval vaatab valitsus üle ka praeguse vaktsineerimiskava ning täpsustab seda lähtuvalt viimastest andmetest. Kuna kava koostati juba eelmise aasta lõpus, aga vaktsiine ja nende koguseid puudutavad andmed on sellest ajast väga palju muutunud, siis on vaja kava uuendada, rääkis Kiik. Uuendatud kava peaks sisaldama ka rohkelt arvandmeid ja graafikuid, mis plaane kirjeldavad, ütles ta. Küll aga jääb paika praegune siht, et septembriks oleks 70 protsenti Eesti täiskasvanud elanikest vaktsineeritud, rõhutas tervise- ja tööminister. Kiik pidas võimalikuks, et vaktsineerimisplaani võib uute arengute korral ka edaspidi muudatusi tulla.

Pikad plaanid nõuavad rohkem andmeid

Tervise- ja tööministri sõnul mõeldakse ka revaktsineerimise peale ning lisaks peetakse strateegilise planeerimisel silmas ka mõne uue epideemia puhkemist. "Mõtleme praegu juba 2022. aasta ning võimalike kolmanda ja neljanda koroonaviiruse laine peale," ütles Kiik.

Siiski on uuestivaktsineerimise teema juures praegu veel väga palju ebaselget, kuna ei ole teada praeguste vaktsiinide mõju pikkus, kui kaua püsivad antikehad, kas revaktsineerimisel saab kasutada seniseid või tuleb kasutusele võtta uusi vaktsiine, kas saab ja tuleb hakata vaktsineerima ka lapsi, rääkis Kiik. Teadlased alles töötavad nende teemadega ning selles osas valitseb kogu maailmas ebaselgus, tõdes Kiik.

Küsimusele võimalikest uutest vaktsiiniostudest vastas Kiik, et Eesti ei plaani keskenduda ainult mõne üksiku tootja pakutavale ning kavatseb jätkata panustamist väga mitmele vaktsiinile nagu ka tänavu on tehtud, kui Eestil on lepingud juba vähemalt seitsme tootjaga.

Samuti kavatseb Eesti osaleda Euroopa Liidu ühisostudes, lisas minister. "Kui soovime väikeriigina edukas olla, siis on vajalik osaleda rahvusvahelises koostöös. Ma ei loo endale illusioone, et Eesti oma 1,3 miljoni elanikuga suudab vaktsiiniturul edukalt konkureerida 1,3 miljardi elanikuga Hiina või 300 miljoni elanikuga Ameerika Ühendriikide vastu, küll aga ühiselt teiste Euroopa Liidu riikidega, " rääkis Kiik.