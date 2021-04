Ka Läti on hädas umbusuga AstraZeneca vaktsiini vastu

Pühade ajal üle Läti tööd alustanud suurte vaktsineerimiskeskuste esimesed kaitsesüstmispäevad on näidanud, et tehniline valmisolek on hea, kuid üle poole inimestest jäi kohale tulemata, sest enamik ei soovinud AstraZeneca vaktsiini ja osale ei sobinud ka pühadeaeg.

Seepeale võimaldati kaitsesüstimist ka järgmisele eelisrühmale – 60+ vanuses inimestele ning neile, kelle peres kasvab krooniliselt haige laps või kes hooldab rasket haiget.

Kolmapäeval jõuti aga senise ühe päeva rekordini – üle 8000 vaktsiinidoosi päevas. Läti jätkab AstraZeneca kasutamist, kuid soovitab vaktsineerituil oma tervist jälgida.

Vaktsineerimiskeskuste töö alles kogub hoogu, sest suured saadetised on lähiajal saabumas. Ja graafikutest selgub, et AstraZenecat saabub Lätti vähem kui teisi vaktsiine. Sellega loodetakse umbusku hajutada, kuid vabaks Läti vaktsiinivalikut ei lase.

"Oleme kavandanud, et vaktsineerimiskeskused töötavad Lätis aprilli algusest augusti lõpuni," ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Samuti pole Läti erinevalt Eestist lubanud seni kaitsesüstida eelisrühmadesse mitte kuuluvaid inimesi, kuid valitsuse istungil kinnitati, et see kord töötatakse 20. aprilliks välja – kui vaktsiine jääb üle ja seeniorid ei tule.

Elava järjekorra peaproov tehakse nädalavahetusel Riia kahes keskuses, kuhu esialgu saavad minna nelja esimesse eelisgruppi kuulujad.

"Igal Läti elanikul peab olema teada, millal ta saab vaktsineeritud. Nii neil, kelle jaoks kaitsesüstimisvõimalus on juba avanenud, kui ka neil, kes kuuluvad mõnda rühma, keda veel ei vaktsineerita," lausus Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Läti püüab ikka leida süüdlasi, kelle tõttu loobus riik läinud aastal suurtest vaktsiinitellimustest ja tegi panuse AstraZenecale. Teenistusliku juurdluse tulemuste põhjal viidi madalamale ametikohale terviseministeeriumi riigisekretär Daina Murmane-Umbraško ja uurimine on pooleli valitsusele valeteavet jaganud ravimiameti direktori Svens Henkuzensi suhtes.

Seim otsustas aga neljapäeval moodustada komisjoni, et uurida valitsuse tegevust kriisi ajal.

Koroonaviiruse proovide hulk lööb Lätis rekordeid – viimase ööpäeva jooksul tehti üle 24 000 testi ehk kordades rohkem kui Eestis. Samas on piirivalve Valkas tabanud esimesed testipetturid – need on 13 ukrainlast, kes saabusid Eestist Lätti, kaasas negatiivset proovi kinnitavad võltsdokumendid.