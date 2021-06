Läti peaminister: vaktsiinist keeldujad võiksid koroonatesti eest maksma hakata

Kui inimene keeldub koroonavaktsiinist, siis ei peaks tal olema võimalik tasuta koroonatesti teha, leiab Läti peaminister Kišjanis Karinš. Samuti avaldas Läti valitsusjuht lootust, et juba juuni keskel on kõigil vaktsineeritutel võimalik Euroopa Liidus vabalt liikuda.

"Praegu on koroonatesti tegemine tasuta, aga ma arvan, et on vaid aja küsimus, kui see muutub. Jõuame selleni, et riik küsib inimeselt: kui te ei soovi vaktsiini saada, siis peate maksma testi eest, mille hind on ligi 40 eurot. Nii, et mis on odavam - vaktsineerida ennast või teha korduvalt teste?" rääkis Karinš intervjuus ringhäälingu telekanalile LTV.

Karinši sõnul tuleb vaktsineerimata inimesel sageli koroonatesti teha, kuna see on vajalik mitmetele teenustele ligi pääsemiseks. Karinši sõnul hakkab tulevikus olema ühe rohkem kohti ja olukordi, kuhu mittevaktsineeritud inimesed saavad minna ainult negatiivse koroonatesti ettenäitamisel.

Läti peaminister avaldas arvamust, et juuni keskel muutub EL-i digitaalse koroonapassi omanikele liikumine Euroopas vabaks. "Meil on vaja teha kõik võimalik, et sügisel ei vallanduks uus COVID-19 laine nagu eelmisel aastal. Ma prognoosin, et Euroopas tunnustatud vaktsiinidega vaktsineeritud inimestele avanevad liikumisvõimalused juba juuni keskel," rääkis Karinš.

Läti valitsusjuht leidis, et kuna praegu kehtivad Euroopa Liidu riikides erinevad sisenemistingimused, siis tuleks need ühtlustada: "Ülesanne seisneb selles, et muuta süsteem lihtsaks ja loogiliseks - kui oled vaktsineeritud, sõida kuhu tahad, kui ei ole, siis testi ja püsi karantiinis."

Läti peaministri hinnangul muutuks vaktsineeritute elu lihtsamaks mitte ainult Lätis, vaid terves Euroopa Liidus ja ka maailmas. Näiteks saaksid vaktsineeritud näost-näkku kohtuda ning neile ei kehtiks siseruumides maskikandmise nõue. Samas mittevaktsineeritutele sellised õigused ei laieneks.

Euroopa Liidu ühtse koroonasertifikaadi reeglistik peaks jõustuma 1. juulil, kuid väidetavalt soovib osa riike siiski piirata teiste EL-i kodanike sisenemist, lasta neil teste teha või jääda isegi karantiini.

Karinš nõustus siiski sellega, et inimest võib testida juhul, kui ta saabub piirkonnast, kus on laialt levinud mõni uus COVID-19 tüvi.