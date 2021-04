Fischer: langustrendi jätkumine lubaks mai alguses piiranguid leevendada

Fischeri sõnul oli eelmise nädala laupäevast selle nädala reedeni keskmine nakatumisnäitaja 690 nakatunut 100 000 inimese kohta. Nädal varem oli sama näitaja 755 ning üle-eelmisel nädalal 1170.

Langustrend on selge, kuid mitte piisav, et veel aprillis piiranguid tühistama hakata, ütles Fischer.

"Tahaks küll, et keskmine päevane nakatunute arv ei oleks mitte 690, vaid alla 500. Ma arvan, et päris nädala pärast ei pruugi see veel juhtuda, kahe nädala pärast võiksime seda küll näha, kui me nüüd samamoodi jätkame," lausus ta.

"Veel tuleb natuke vastu pidada nende piirangutega, sest kui nüüd kohe hakata jälle (ühiskonda) avama, siis läheks see arv kiiresti üles. Aga selle sama langustrendi jätkamine lubab meil mai algust juba palju rõõmsamalt vastu võtta," ütles Fischer.