USA-s jätkuvad Daunte Wrighti tapmisest tingitud protestid

"Ajakirjanike ja aktivistide poolt sotsiaalmeedias avaldatud videodes ja fotodes on näha, kuidas politseinikud kasutasid protestijate vastu pisargaasi ja valgusgranaate. Meeleavaldajad eiravad ka linnas kehtivat komandanditundi," teatas Financial Times.

Kohalike ametnike sõnul arreteeriti esmaspäevaõhtuste meeleavalduste tõttu 40 inimest. Mitmed politseinikud said kergemaid vigastusi.

Mitusada inimest kogunes teisipäeva õhtul Brooklyn Centeri politseijaoskonna lähedale. Jaoskond on ümbritsetud taraga. Rüüstatud on erinevaid ärisid.

Kohalikud reporterid teatasid sotsiaalmeedias, et ajakirjandusel paluti piirkonnast lahkuda.

Brooklyn Centeri linnapea Mike Elliott teatas teisipäeval, et linna politseiülem Timm Gannon lahkus ametist. Samuti lahkus ametist Daunte Wrighti tapnud politseinik Kim Potter. Linnavolikogu võttis esmaspäeval vastu resolutsiooni, milles nõuti nende tagasiastumist.

"On lootust, et see aitab kogukonda rahulikumaks muuta," ütles Elliott.

Gannon teatas pühapäeval, et Potter kavatses kasutada taserit ja kasutas tulirelva ekslikult.

Ohvri perekond lükkas teisipäeval tagasi väited, et politseinik tappis Wrighti kogemata.

"Ma kaotasin oma poja - ta ei tule enam kunagi tagasi. Ma ei saa sellega leppida. Viga? See ei kõla õigesti. See politseinik töötas ametis 26 aastat. Ma ei saa sellega leppida," teatas Daunte Wrighti isa Aubrey Wright.

"Kimberly Potter oli eeskujulik politseinik. Potter alustas politseinikuna tööd 1995. aastal. Ta on olnud kohalike politseinike ametiühingupresident. Potterile avaldasid toetust ka mitmed Brooklyn Centeri politseinikud," teatas The Times.