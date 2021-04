Brooklyn Centeri politsei: Wrighti tapmine oli õnnetus

Brooklyn Centeri politseijuht Tim Gannon näitas esmaspäeval kaameravideot.

"Videos on näha, kuidas politseinik lähenes Wrighti autole. Wright väljub alguses autost, kuid läheb kohe autosse tagasi, kui politseinik proovib Wrighti autost välja tõmmata. Videos on näha veel ühte politseiniku, kes suunab relva Wrightile ja ütleb, et kavatseb taserit kasutada. Siis sõidab auto kiirendades minema ja on kuulda kuidas politseinik ütleb, pagan, ma lasin ta maha," teatas The Wall Street Journal.

Wright oli tagaotsitav ja rikkus liiklusreegleid.

Gannoni sõnul oli tegemist politseiniku eksitusega, mille käigus sai Wright traagiliselt surma.

Brooklyn Centeri linnapea Mike Elliotti sõnul juhtus Wrighti tulistamine väga halval ajal.

"Meie süda valutab praegu, meil on praegu valus. Mõistame, et tulistamine toimus siis, kui kogu maailm jälgib meie kogukonda. Oleme kõik kollektiivselt laastatud George Floydi tapmise pärast," teatas Elliott.

Elliott ütles, et politseinik on saadetud palgata puhkusele.

"Politseinik ei naase teenistuse enne, kui uurimine on lõppenud," teatas Elliott.

Korrakaitseveteranide ja teadlaste sõnul ajavad politseinikud harva taseri ja relva segamini.

"2019. aastal tulistas arestikambris politseinik kinnipeetavat. Politseinikule süüdistust ei esitatud, Küll aga leiti, et ta rikkus eeskirju, kuna hoidis taserit relvaga ühel küljel," teatas The Wall Street Journal.