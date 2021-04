Kaupluseketid nõuavad müüjatele lubatud vaktsiini

Kettide teatel andis sotsiaalministeeriumi asekantser Maris Jesse veebruaris kaubandusettevõtetele edasi rahustava sõnumi, et toidupoodide müüjad on eesliinitöötajad ja nendega on eelisvaktsineerimise kavas selgelt ka arvestatud.

"See sõnum oli kergendus rohkem kui ligi 20 000 inimesele, kes hoiavad käigus Eesti suuri ja väiksemaid toidupoode ning puutuvad iga päev kokku sadade ja tuhandete inimestega. Ootasime lootusrikkalt aprilli, et olla valmis, kui jõuab kätte järjekord grupile nr 5, kuhu toidupoodide müüjad koos toidutootjatega arvati," seisis pöördumises.

Kaupluseketid asusid tegema ettevalmistusi: kaardistati vaktsineerimisest huvitatud töötajad, koostati vastavalt ministeeriumi juhistele nimekirjad. Grupi number 5, kuhu kuuluvad ka müüjad, vaktsineerimine pidi algama alates aprillist.

Nüüd on käes aprilli keskpaik, kuid müüjad pole lubatud vaktsiini saanud.

"Tänaseks ei ole meiega jagatud mingit täiendavat infot ei vaktsineerimiskava ega vaktsineerimiskorralduse kohta. Rääkimata sellest, et vaktsineerimisega oleks algust tehtud. Kahjuks ei tea me isegi seda, kuhu ja kellele vaktsineerimist soovivate töötajate nimekirjad peaksime esitama. Piinlik on samuti sellepärast, et ei oska midagi vastata ka segaduses töötajate küsimustele, kes oma vaktsineerimist ootavad," märgiti pöördumises.

"On arusaadav, et vaktsiinitarnete heitlikkuse tõttu on keeruline vastata küsimusele millal? Kuid kui vaktsineerimine käib ka päriselt konkreetse plaani järgi, siis peab olema suhteliselt lihtne vastata küsimusele – mitme doosi pärast jõuab järjekord kaubanduse eesliini töötajateni?" lisasid kaupluseketid.

Pöördujad soovivad valitsuselt ja sotsiaalministeeriumilt vastust küsimusele, kuidas ja millal jaekaubanduse eesliini töötajad vaktsineeritakse.