Fischer: haiglaravi vajavate koroonahaigete arv on langenud kaks korda

Teadusnõukoja liige, matemaatik Krista Fischer ütles, et kui märtsikuus sattus igapäevaselt haiglasse umbes 80 koroonahaiget, siis praegu läheneb see arv 40 inimesele päevas.

"Haiglasse minejate hulgas me näeme väga selget langustrendi. Praegu näeme ka seda, et kui vahepeal läks haiglasse ligi 80 patsienti päevas, siis nüüd on see arv kogu aeg langustrendis ja praegu läheneb 40-le," ütles Fischer ERR-ile.

Päevases suremuses Fischeri sõnul veel selget langustrendi näha ei ole, päevas sureb endiselt umbes 10 inimest. Samas ei ole suremuses näha ka tõusule viitavaid märke.

Üldjoontes on Fischeri sõnul läinud olukord paremaks. "Praegu on asjad läinud heas suunas. Esmaspäevase seisuga oli veel kerge kahtlus, kas see langustrend ei ole äkki pidurdunud, aga praegu ma vaatan, et on ikka edasi läinud allapoole," lausus Fischer.

Fischer prognoosis, et maikuu alguseks nakatub Eestis koroonasse umbes 200 inimest päevas ja sellel on loomulikult selge mõju ka haiglaravi vajadusele. "Loodaks, et ka haiglas patsientide arv väheneb samas suunas, ka kuskil 200 patsiendine ja hiljem veel. Haiglaravis toimuvad muutused veidi hiljem," sõnas Fischer.

ERR küsis, kas piirangute leevendamine toob kaasa taas nakatumise kasvu või suvi ja vaktsineerimine aitab seda ära hoida.

"Suvi ja vaktsineerimised mõlemad aitavad siin kaasa. Vaktsineerimise mõju ei tasuks ka alahinnata. Kui tõepoolest saab tõeks see, et juba mais või juunis saavad kõik soovijad end vaktsineerida, on sellel kindlasti väga tugev mõju," vastas Fischer.

Fischer rääkis, et praegu on nakatumiskordaja R 0,8. Ta märkis, et seoses sellega tuleb piiranguid leevendades arvestada kui palju tohivad kontaktide arv suureneda ilma, et nakatumiskordaja ei läheks üle ühe.

"Kui kontakte tuleb juurde 10 protsenti, siis ta veel ei lähe üle ühe. Kui 20 protsenti, siis ka veel ei lähe, aga kui 30 protsenti tuleks juurde, siis juba läheb. Kui nakatumiskordaja jääks stabiilselt 0,8 peale ja avamistega kaasneb keskmine kontaktide arvu kasv kuni 20 protsendi võrra, siis võiks ikka veel hästi olla," sõnas Fischer.

Esmaspäeva õhtul tõdes teadusnõukoda, et hetkel kehtestatud piirangud jätkuvalt töötavad ning aitavad nakatumis- ja hospitaliseerimise näitajaid vähendada. "Kui nakatumise langustrend on jätkuv, võib alates 26. aprillist järk-järgult piiranguid leevendama hakata," seises teadusnõukoja soovitustes.

Teadusnõukoja hinnangul peaks piirangute leevendamist alustama koolide osalisest avamisest ning laste huvitegevusest välitingimustes. Nakkuse jätkuval langemisel võib edasisi välitingimustes leevendamisi kaaluda alates maikuust.