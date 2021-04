Ööpäevaga lisandus 333 nakatunut

Viimase 24 tunni jooksul analüüsiti Eestis terviseameti andmetel 5181 koroonatesti, millest 333 ehk 6,4 protsenti osutus positiivseks. Haiglaravil koroonahaigete arv kahanes ööpäevaga 44 inimese võrra ning on nüüd 447. Suri 12 COVID-haiget.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 192 inimesel. 139 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 37, Viljandimaale 23, Tartu- ja Raplamaale 15, Lääne-Virumaale 11 ning Läänemaale kümme uut positiivset testi.

Pärnumaale lisandus kaheksa, Valgamaale neli, Võrumaale kolm, Järva- ja Jõgevamaale kaks ning Saaremaale üks uus nakkusjuht. Põlva ega Hiiumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. Kümne positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 607,6 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 12,2 protsenti.

Haiglaravil koroonahaigete arv vähenes 44 võrra

Kui reedel oli haiglaravil 491 koroonahaiget, siis laupäevaks oli see arv 44 võrra vähenenud - haiglaravi vajab 447 patsienti, teatas terviseamet.

Ööpäeva jooksul avati haiglates kokku 37 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Koju saadeti 46 inimest, 20 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Laupäeva, 17. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 447 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 53 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 40 inimest.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7 protsenti haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 416 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 355 inimest (79 protsenti).

Suri 12 koroonahaiget

Ööpäeva jooksul suri 12 koroonaviirusega nakatunud inimest – 61-aastane mees, 64-aastane naine, 66-aastane naine, 72-aastane mees, 74-aastane naine, 76-aastane naine, 80-aastane naine, 81-aastane naine, 83-aastane naine, kaks 85-aastast naist ning 97-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 1082 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Laupäevase seisuga on haiglates lõpetatud 6563 COVID-19 haigusjuhtumit 6307 inimesega.

17. aprilli seisuga on tervenenud 101 471 inimest. Neist 67 880 inimese (66,9 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 33 591 inimese (33,1 protsendi) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 224 645 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 117 011 (9,5 protsenti testide koguarvust).

Vaktsineeritud ligi 286 000 inimest

Laupäevahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 285 973 inimesele, kellest 201 749 on saanud ühe ja 84 224 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 11 533 doosi, kokku on manustatud 370 197 vaktsiinidoosi.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 19,8 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.

Eestis on täiskasvanud elanikkonnast vaktsineeritud 25 protsenti. Eesti on COVID-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Ungari, Malta ja Soome järel neljandal kohal.