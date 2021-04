TÜ vanasse anatoomikumi tahab kolida ülikooli IT-osakond

Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel selgitas ERR-ile, et see, kas IT-osakond kolib vanasse anatoomikumi, otsustakse järgmisel nädalal.

Majas jääb siiski veel ruumi üle ja kes sinna veel võiks minna, võib selguda alles suve lõpuks.

"Tudengitele paraku õppetööd on seal väga raske korraldada, sellist tavalist, klassikalist õppetööd. Seal on küll olemas rotund ehk siis auditooriumi-laadne asi, mis on korda tehtud. Seda on võimalik kasutada ühekordseteks üritusteks," rääkis Pagel.

Tartu ülikooli muuseumi kuraator ajaloolane Ken Ird rääkis, et vana anatoomikum ehitati 19. sajandi algul arstiteaduskonnale, mis ka ligi 200 aastat hoones tegutses.

"Kui valmis biomeedikum Maarjamõisas, siis kolis arstiteaduskond sealt välja. Siis see hoone jäi tühjaks. Seal tehti küll kiire remont, siis seal tegutses mõnda aega ülikooli muuseum. Kui see hoone korralikult remonditi 2010. aastate alguses, siis pärast seda kolisid sinna erinevad õpetaja koolituse, täiendusõppe ja teaduse populariseerimisega seotud ülikooli üksused. Samas tegutses seal ülikooli maaliosakond, millest hiljem sai kunstide keskus," selgitas ta.