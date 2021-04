Liina Kersna: kool saab kindlasti lõpetatud ja kõik eksamid tehtud

Esmaspäevane eksam ja selle tulemus, milline see ka poleks, ei pane ühtegi ust tuleviku ees kinni – edasi õppida saab alati, ütles haridusminister Liina Kersna tervituses riigieksamite alguse puhul.

Head eksamitegijad! See esmaspäev on eriline päev – teie 12 aasta pikkune koolitee hakkab lõppema. Ees ootavad veel viimased pingutused, näitamaks eelkõige iseendale, mida te sel teekonnal olete teada saanud nii enda kui meid ümbritseva maailma ja tema seaduspärasuste kohta.

Teie selja taha jääv teekond on kulgenud läbi orgude ja üle mägede. Õppimine nõuab alati pingutust, kuid saab alati ka tasutud. Mäkke jõudes avanev pilt on avaram ja selgem. Selles ongi õppimise eesmärk – näha suuremat pilti, rohketes detailides ja rikkamates seostes.

Tõenäoliselt räägite te kunagi oma lastelastele lugusid sellest, kuidas teie teekond eksamini möödus erakordsel ajal.

"Mõistan ja tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima."

See aeg oli nõudlik. Olude sunnil õppisite palju distantsilt – ning seetõttu pidite rohkem pingutama iseseisvalt. Olete võtnud oma õppimise eest rohkem vastutust, võidelnud käegalöömise meeleoludega ning jõudnud eksamile. See ei ole olnud lihtne. Mõistan ja tänan teid, et olete andnud sel keerulisel ajal endast parima.

Tänan teid ka mõistva suhtumise eest kõigisse ohutusmeetmetesse. Suur tänu, et hoolite endast ja oma kaaslastest!

Oleme püüdnud teile pakkuda võimalikult paindlikku eksamikorraldust. Vajadusel saate valida kolme eksamiaja vahel. Selleks, et teie süda võiks olla rahul, on eksamitulemused lahti seotud kooli lõpetamisest. Kool saab kindlasti lõpetatud ja kõik vajalikud eksamid tehtud.

Esmaspäevane eksam ja selle tulemus, milline see ka poleks, ei pane ühtegi ust teie tuleviku ees kinni – edasi õppida saab alati.

Hingake nüüd sügavalt sisse ja välja. Selg sirgeks ja jalatallad tugevasti vastu maad – nii õpetas mulle kunagi minu elukogenud klassijuhataja – ning andke endast parim. Te saate hakkama. Edu ja õnne!