Eesti keele riigieksam möödus vahejuhtumiteta

Tund aega pärast eksamiaja kukkumist ehk kell viis õhtul polnud teatatud ühestki suuremast vahejuhtumist, ütles ERR-ile haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa.

"Praegune teadmine on, et kõik sujus," ütles Püüa.

Eksamile oli end registreerinud 7161 abiturienti, kuid kuivõrd riigieksamite tegemine on tänavu vabatahtlik, siis see, kui palju noori eksamit tegelikult tegi, selgub mõne päeva pärast, ütles Püüa.

Eksamile mittetulekust ei pidanud ette teada andma, küll peab kolme päeva jooksul teada andma, millal soovitakse teha eesti keele järeleksamit, milleks on kaks võimalust, 17. mail ja 7. juunil.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse koos 18. juunil.

Järgmise riigieksamina toimub juba kolmapäeval eesti keel teise keelena, 24. aprillil toimub rahvusvaheline Cambridge`i võõrkeeleeksam.

7. mail toimub inglise keele riigieksam ning põhieksamite perioodi lõpetab 21. mail toimuv matemaatika kirjalik eksam.

Valida oli nelja variandi vahel

Eesti keele riigieksamil tuli abiturientidel lahendada alustekstidel põhinevaid tekstimõistmis- ja kirjutamisülesandeid. Eksamitöös oli neli varianti ning eksaminand võis nende hulgast valida sobivaima.

Lugemisosa esimese variandi ülesanded tuginesid Kai Aareleidi novellile "Valge kleit". Teise variandi ülesandeid pidi lahendama Mehis Heinsaare novellide "Juhtum Koerus" ja "Müstiline õnn" põhjal. Lugemisosa kolmas variant tugines Joosep Susi artiklile "Tippspordi talutav igavus" ja Tarmo Jüristo arvamusloole "Päevast päeva vastu hambaid". Neljandas variandis tuli ülesandeid lahendada Sandra Saare artikli "Inimesed ei märka valeuudiseid", joonise ja Jason Reifleriga tehtud intervjuu põhjal.

Igas variandis oli kolm ülesannet, mis kontrollisid oskust leida tekstidest vajalikku teavet, teksti põhisisust ja üksikasjadest arusaamist ning analüüsi- ja järeldamisoskust.

Eksami teises osas tuli kirjutada 400-sõnaline kirjand. Esimese variandi valinud eksaminandid pidid arutlema selle üle, kui tugevad on tänapäeval põlvkondade vahelised suhted ja mis neid suhteid mõjutab. Teise variandi kirjandis oli võimalus analüüsida, miks on suhtumine töötamisse ja puhkamisse muutunud. Kolmanda variandi valinutel tuli käsitleda tippspordi häid ja halbu külgi. Neljanda variandi ülesanne võimaldas arutleda, milline on valede mõju üksikinimesele ja ühiskonnale tervikuna.

Kümme positiivset proovi

Enne eesti keele riigieksamit korraldatud testimisel andis möödunud reedel 2502 eksaminandi koroonaproovi, millest kümme ehk 0,4 protsenti osutusid positiivseks.

Kokku osales reedel haridusministeeriumi ja SYNLAB-i koostöös korraldatud eesti keele riigieksami eelsel koroonatestimisel 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat.

Positiivse testitulemuse andnud kümme eksaminandi on üheksast koolist ja viiest maakonnast. Positiivse testitulemuse sai ka üks välisvaatleja.

Eesti keele riigieksami eelsele testimisele registreerus kokku 2930 inimest, nende seas 119 välisvaatlejat.