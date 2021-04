Tuhanded eksameiks valmistuvad abituriendid andsid koroonaproovi

Tänavu pakuti esmakordselt Eestis riigieksamite tegijatele võimalust teha eksamite eel koroonatest. Testi tegemine oli vabatahtlik ja paljud seda võimalust ka kasutasid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suurusjärk on umbes 40 protsendi ringis, mis on tegelikult üle kolmandiku, kuni 40 protsenti. See on päris suur osakaal, kui me arvestame ka seda, et paljud õpilased on juba läbi põdenud ja nendel, kes on hiljuti viiruse läbi põdenud, tegelikult ei soovitatud seda testi anda, sest see võib tekitada valepositiivset," selgitas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

Viimsis asuvas riigigümnaasiumis käis hommikul testi tegemas kolmandik abiturientidest.

Proovid võeti kurguloputusmeetodil ja neid analüüsib Synlab samal meetodil nagu ninaneelust võetavaid proove. Tegu pole kiirtestidega ja eksaminandid saavad tulemuse teada digiloo või Testi mobiilirakenduse kaudu 24 tunni jooksul.

"Ma arvan, et see on väga hea, kuna on väga suur võimalus, et kellelgi võib olla positiivne testi tulemus ja see ennetab seda, et meil ei tuleks ühte kollet siin," rääkis Katarina Koppa.

Hommikul testi teinud Karl Andreas Saarepuu ütles, et testi andmine käis lihtsamalt kui ninaneelu test. Testima läks ta nii enda kui ka teiste pärast.

"Esiteks, et ennast turvalisemalt tunda, ja teiste turvalisus on ka mulle oluline," ütles ta.

Nii Karl Andreas kui Katarina rääkisid, et eksamite eel väldivad nad kontakte, et mitte viirusega nakatuda.

"Eesti keele riigieksamile kindlasti lähen. Riigieksamid on olulised, siis sa saad teada, mis tasemel oled. Aga samas, kui sa tunned, et sul on raskusi mingi ainega, siis või-bolla hetkel ei tee, natukene õpid veel juurde ja teed järgmisel aastal," arutles Saarepuu.

"Mul on kindel soov minna välismaale ülikooli pärast gümnaasiumi ja pean sinna saatma oma lõputunnistuse koos riigieksami hinnetega," ütles Koppa.

Esimene riigieksam on eesti keel ja see toimub esmaspäeval.

Koolidele on saadetud juhised, kuidas eksameid turvaliselt korraldada.

"Kui eelmise aasta märksõna oli kindad, siis sel aastal on see maskid. Meie eksaminandid on hajutatud 50-protsendilise täituvusega ruumides. Nad sisenevad kooliruumidesse erinevatest ustest," selgitas Viimsi gümnaasiumi õppekorraldusjuht Ingrid Hermet.

Viimsi gümnaasiumi 140 abiturienti teevad eesti keele eksamit kaheksas klassiruumis.