Kultuuriliidud soovivad kultuurkapitali stipendiumi tööga võrdsustamist

"Ela ja sära" stipendium määratakse igal aastal 16 inimesele ja selle suurus on 15 600 eurot aastas. Stipendiumit saavad loovisikud aasta jooksul, mis pühendatakse erialasele tegevusel. Üldiselt eeldatakse selleks loobumist kõrvaltegevustest, mis võiksid normaaltingimustel tagada inimesele sotsiaalsed garantiid.

Liidud märkisid, et stipendiumi suurus on alates 2012. aastast püsinud muutumatuna. Keskmine palk on samal ajal Eestis kerkinud 887 eurolt 1300 euroni ja tarbijahinnaindeks 13 on kerkinud 13 protsendi võrra. Stipendiumi suhtelise suuruse säilitamiseks soovivad liidud, et stipendiumi suurust iga-aastaselt indekseeritaks.

Liitude hinnangul tuleks muuta seadust ja lugeda stipendiumi saamine tööga võrdsustatud tegevuseks või töötu staatust võimaldavaks muuks tegevuseks, et stipendiumi lõppemise järgselt saaksid loovisikud vajadusel taotleda töötu staatust.

Samuti soovivad liidud, et stipendiumilt tasutaks sotsiaalmaksu, mis tagataks selle saajatele hiljem ka teised sotsiaalsed garantiid nagu vanemahüvitis, pension ja ravikindlustus. Tavaliselt loobutakse stipendiumi saamise perioodil muust tööst, millelt sotsiaalmaksu makstakse.

"Stipendiumi saamine tekitab seega sotsiaalmaksu laekumisse katkestuse, millega kaasneb väiksem või miinimummääras vanemahüvitis. Stipendiaadil jääb kogumata üks pensionistaaži aasta ning tal ei ole kehtivat ravikindlustust, vaatamata sellele, et stipendiaat teeb erialast tööd ning eespool kirjeldatud hüved – vanemahüvitis, pension ja ravikindlustus – peaksid tavapäraselt töö tegemisega kaasnema," kirjutasid liidud.

Sotsiaalmaksu tasumine võiks liitude hinnangul kaasneda ka teiste kultuurkapitali stipendiumidega, mille puhul eeldatakse vaid loometööle pühendumist.

Pöördumisele on alla kirjutanud vabakutseline loovisik ja huvikaitse spetsialist Airi Triisberg, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kinoliit, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Teatriliit, Eesti Lavastuskunstnike Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Interpreetide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Heliloojate Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Balletiliit ja Eesti Näitlejate Liit.