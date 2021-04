Türi abiturientidest otsustasid kõik riigieksami teha

Paljud Türi Ühisgümnaasiumi abituriendid astusid üle kooliläve juba pool tundi enne eksami algust. Taaskohtumise rõõm oli suur, sest ollakse ju koduõppel.

"Ootus on lihtsalt hästi teha, nii hästi kui ma ise saan. Ma ei pane mingit punktipiiri endale, vaid lähen lihtsalt hästi tegema. Ja siis näen, kui hea ma eesti keeles olen," kommenteeris abiturient Johannes Martin Saar.

Tema kooliõde Deisy Nursi tunnistas, et ta pisut pabistab.

"Aga ma arvan, et me oleme väga hästi ka veebitundides hakkama saanud ja oleme palju valimistunud küll," ütles Nursi.

Tema jaoks sõltub eksamist ülikooli saamine, seetõttu ta eksamist loobumist ei kaalunud.

Türi Ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp ütles, et koduõpe pole õpilaste teadmistesse suuri lünki jätnud. Kõige enam kardetakse aga matemaatika eksamit.

"Matemaatikat on distantsilt väga keeruline õpetada. Need, kes siin ikkagi kitsal suunal on, siis eelmine aastagi näitas, et nemad loobusid. Kui sa tead, et sul ei ole seda võib-olla edaspidi vaja, siis sellest loobutakse. Aga ma usun, et eesti keel ja inglise keel meil peaaegu sajaprotsendiliselt tehakse ära," ütles Puusepp.

"Ma arvan, et läks täitsa hästi, sest aju on väsinud - järelikult ma pingutasin," kommenteeris Johannes Martin Saar pärast eksamit. "Ma valisin kolmanda variandi, mis rääkis spordist. Lugemisülesanne oli minu jaoks palju keerulisem kui kirjand. Seal ma kirjutasin sellest, kuidas kahjuks paljud tippsportlased peavad oma lapsepõlve ära unustama ja rügama ennast tippu ja kuidas tipus on ka dopinguskandaale palju. Ja headest külgedest seda, kuidas sportlane saab suhelda oma toetajatega ja kuidas nad mõlemad saavad üksteisel5 head energiat."