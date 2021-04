Kodukontori töö on lemmikloomade tervisehädad selgemini esile toonud

Üks põhjuseid, miks koeri loomaarsti juures rohkem käib, on seotud üldiselt loomavõtmise sagenemisega. Noore koeraomaniku Aksel Tobiase kodutänaval on juba pea igal perel koer. Mõnel isegi mitu. Nii oli ka temal koerasoov.

"Üks õhtu tahtsime me lemmiklooma võtta ja siis hakkasime vaatama üht ilusat suurt koera, aga ühtegi sellist emast ei sündinud, kus me vaatamas käisime ja olime järjekorras. Ja siis me otsisime teisi koeri. Jaanuaris või veebruaris saime võtta selle koera, kes meil praegu on," rääkis Tobias.



Loomaarst Tiina Toomet ütles, et loomaarsti juures käijaid on praegu oluliselt rohkem kui varem. "Kutsikate vaktsineerimisi, kiipimisi, kõiki neid asju on rohkem," ütles Toomet.

Nii on pikenenud ka järjekorrad loomaarsti vastuvõtule. "Meil ei ole järgmiseks päevaks ühtegi vaba aega. See on nagu läinud selliseks, et kui mul vanasti oli ikka varu ajad, siis nüüd ei ole lihtsalt mitte midagi võtta. Tõesti on järjekorrad tekkinud, isegi lihtsate asjade peale nagu vaktsineerimised," ütles Toomet.

Järjekordade pikenemist põhjustab loomaarstide sõnul ka asjaolu, et kodukontoris töötavad loomaomanikud märkavad paremini lemmikute probleeme.



"Kui varem oli nii, et läksid üheksast tööle ja tulid viiest, ja siis vaatasid, et oi, kass on ühe korra oksendanud, et mis seal ikka. Aga nüüd, kui nad on päev otsa kodus, siis nad märkavad kindlasti palju rohkem, et oi see kass öögib iga paari tunni tagant," rääkis Pet City loomakliiniku tegevjuht Jürgen Mitt.

Samas on loomaarstid mures koerte pärast, kes koroonatingimustes inimeste kodus olemisega liiga ära harjuavad.

"Juba eelmine sügis näitas, et koerte treenerid said päris palju tööd juurde sellega, et koerad hauguvad kodus kui kedagi ei ole. Nad on kärsitud, nad ei ole nõus puuris olema, on lihtsalt sellega harjunud, et inimene on kogu aeg kõrval," sõnas Mitt.

Samas võib Tiina Toometi sõnul kodukontoris töötamise ajal lemmiku võtmine olla õige hetk, et raskem kutsikapõli üle elada.