Ööpäevaga lisandus 472 uut nakatunut, suri viis inimest

Kokku on Eestis surnud 1109 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 61, haiglaravi vajab 427 patsienti, mis on 10 vähem kui päev varem.

Intensiivravi vajab 58 inimest, päev varem oli see number 53. Juhitaval hingamisel on üks patsient vähem teisipäeval, ehk 37.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 332 inimest (77 protsenti).

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 261 inimesel. 200 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 43, Pärnumaale 36, Lääne-Virumaale 31, Raplamaale 19, Tartumaale 17, Läänemaale 12 ja Viljandimaale 10 uut positiivset testi. Valgamaale lisandus kaheksa, Põlvamaale seitse, Saaremaale kuus, Jõgevamaale viis, Järva- ja Hiiumaale kaks uut nakkusjuhtu.

Võrumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. 13 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 536,2 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,6 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 4233 vaktsiinidoosi, millest esmased doosid olid 1944 ja teised kaitsesüstid 2289.

Vaktsineerimisi on tehtud kokku 291 448 inimesele, kellest 89 055 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsenti vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.