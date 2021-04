Leedus nakatus koroonaviirusega 1113 ja suri 14 inimest

Leedu nakatumisnäitajad on Eestiga võrdsustumas - ööpäevaga lisandus 1113 ja suri 14 inimest, kellest noorim oli vanuserühmas 30-39 aastat.

Teste tehti ööpäevaga ca 11 tuhat, teatas Leedu rahvusringhäälingu LRT portaal.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja on nüüd 516,9, Eestis on see kolmapäeva hommikuse seisuga 536,2.

Kokku on Leedus alates pandeemia algusest koroonaviirusega nakatunud 236 533 inimest.

COVID-19 tõttu on Leedus surnud 3802 inimest.

Ööpäevaga avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid 147. Kokku on Leedus haiglaravil praegu 1155 COVID-19 patsienti, kellest 128 on raskes seisus.

Teisipäeval sai esimese vaktsiinidoosi 10 270 inimest ja teise 4339.