Mesinike jaoks on töökevad alanud

Mesilindude ja ka mesinike töökevad on alanud. Kuna tänavu õitseb paju kaua, on mesilased juba korjele lennanud. Mesinikel on viimane aeg oma tarud üle vaadata.

Jaagu talu peremees Eiki Hansar on mesilasi pidanud üle 20 aasta. Tema tähelepanekute järgi saabus mesilastele kevad 25. veebruaril, kuid nad siirdusid puhastuslennule.

Kuigi hobimesinik Eiki on oma tarud seestpoolt juba ära puhastanud, pole ta veel jõudnud uusi, kunstkärjega raame lisada.

Esimeste märkide järgi paistab käesolev aasta tulevat väga hea mee-aasta. Vastsetel toitu jätkub.

Head mee-aastat ennustab seegi, et tänavuse jaheda kevadega õitseb paju kaua. Nii püsib lootus, et maikuus saab maitsta pajumett.

"Paju on mesilaste jaoks väga hea, nad saavad kaks nahka võtta paju pealt. Et võtavad nii õietolmu kui ka mee," rääkis Hansar. Õietolmust mett otseselt ei tehta, küll aga on see järelkasvu toiduks.

Ainus, kes hobimesinik Eiki meesaaki ohustada võib, on mõni kutsumata külaline.

"Minul siin suurpõldureid ümberringi ei ole, kes mürgitaks väga, mul sellega probleemi ei ole. Aga mul käib siin karu ennast aeg-ajalt näitamas. Tavaliselt ta tuleb 1. ja 15. mai vahel, ma nüüd ootan siis juba," rääkis Hansar. Seni on tal vedanud ja meesaaki karule kaotanud ei ole.