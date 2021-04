Tulevast aastast tõuseb õpetajate, politseinike ja kultuuritöötajate palk

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul on riik solidaarne erasektoriga, kes on kriisis pidanud kõvasti püksirihma pingutama ning tegevuskulusid hoitakse kokku igas valdkonnas. "Seetõttu otsustasime, et kõik ministrid hoiavad oma valitsemisalades kokku tegevuskulusid," ütles Pentus-Rosimannus.

"Jooksvate kulude kokkuhoid võimaldab aga järgmisel aastal defitsiiti suurendamata tuua vähemalt kolm protsenti palgatõusu muuhulgas õpetajatele, kultuuritöötajatele ja siseturvalisuse valdkonnale," lisas minister.

Uue eelarvestrateegiaga liigub riik struktuurse tasakaalu poole. Tegevuskulude kokkuhoiuks teeb ettepanekud iga valitsemisala ise. Kulude ja tulude ülevaatamine on võimalik ka sügisestel riigieelarve aruteludel, kui valmib uus rahandusministeeriumi majandusprognoos.

Valitsus kinnitab riigi eelarvestrateegia järgmisel neljapäeval.

Riigieelarve eelnõu arutab valitsus edasi sügisel enne selle riigikogule esitamist.