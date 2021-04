Õpetajate miinimumpalk kasvab 1354 euroni

Haridusminister Liina Kersna ütles, et valitsus kirjutas riigi eelarvestrateegiasse, et üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk kasvab järgmisel aastal vähemalt kolm protsenti. Kersna lisas, et otsib veel sel aastal võimalusi palgatõusu protsenti tõsta.

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri loodab, et sügisestel palgaläbiräkimistel jõutakse järgmise tasemele, et õpetajate töötasu võrreldes kõrgharidusega spetsialistide keskmise palgaga ei langeks.

Kersna sõnul oli reedel palgaläbirääkimistel juttu ka koolivõrgu korrastamisest, mis võimaldaks õpetajate palkade kiiremat ja suuremat kasvu. "Liiga palju haridusraha on meil kinni betoonis, osaliselt peaks selle raha sealt haridustöötajate heaks vabastama."

Üldhariduskoolide õpetajate miinimumpalk on vähemalt 1354 eurot ja õpetaja prognoositav keskmine palk on järgmisel aastal 1586 eurot. Selleks on planeeritud lisaraha ligi 12 miljonit eurot. Õpetajate palkadeks on kavandatud 2022. aastaks kokku 400 miljonit eurot.

Õpetajate palgaläbirääkimised jätkuvad sügisel.