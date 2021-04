Eesti pole enam kõrgeima nakatumisnäitajaga Balti riik

Viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on Balti riikidest kõrgeim Leedus, millele järgnevad Eesti ja Läti.

Helsingin Sanomate avaldatavas ülevaates (viimase 14 päeva nakatumised 100 000 elaniku kohta) möödus Leedu Eestist. Leedu nakatumisnäitaja oli 544,6, Eesti oma 512,2 ja Lätil 405,4.

See võrdlusbaas tugineb neljapäevastele andmetele. Näiteks reede hommikustel terviseameti andmetel oli Eesti näitaja juba alla 500, täpsemalt 490,6.

Teistest meie naabritest on Rootsi nakatumisnäitaja 816,4, mis on ühtlasi hetkel Euroopa kõrgeim. Soome nakatumisnäitaja on aga langenud 76,4-le.

Kui võtta aluseks Our World In Data veebilehe viimase seitsme päeva andmed nakatumiste kohta, siis on Eesti 22. aprilli seisuga igapäevastelt nakatumiste absoluutarvude keskmiselt Balti riikidest hetkel kõige madalama näitajaga.

Viimase seitsme päeva nakatumiste keskmine on Leedus 1069,7, Lätis 547,1 ja Eestis 431,4.

Kui aga arvestada riigi elanike arvuga, on nakatunud 100 000 elaniku kohta viimase seitsme päeva vältel Leedus 268, Eestis 227,8 ja Lätis 199,4 inimest.

See trend ilmselt lähiajal ei muutu, kui võtta aluseks kasvõi möödunud ööpäeva nakatumisnumbrid Leedus. Ööpäevaga lisandus Leedus 1278 nakatunut ja koroonaviiruse tõttu suri 14 inimest.

Alates pandeemia algusest on Leedus nakatunud 239 263 inimest. Koroonaviiruse tõttu on surnud 3833 inimest.

Leedu peab ülevaadet ka selle kohta, kui palju inimesi suri muudel põhjustel, aga neil oli ka koroonaviirus. Kui need surmad juurde liita, on koroonaviirusega seotud surmi olnud 7754.

Lätis lisandus ööpäevaga 683 uut Covid-19 juhtumit ja suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis tuli ööpäevaga juurde 392 nakatunut, suri kuus inimest.