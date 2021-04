Rootsi nakatumisnäitaja on nüüd Eestist kõrgem

Helsingin Sanomate teisipäevaseid andmeid sisaldavas ülevaates on Rootsi viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 792,8, Eestil aga 728,3.

Kolmapäeva hommikul avaldatud terviseameti andmetel langes aga ööpäevaga meie nakatumisnäitaja veelgi ja oli üle pika aja alla 700 (täpsemalt 693,2).

Euroopa riikidest on Eestist kõrgem nakatumisnäitaja veel ka San Marinos, Andorras, Ungaris, Poolas ja Prantsusmaal. Vaadates, et Eesti nakatumisnäitaja liigub stabiilselt allapoole, nihkume Euroopa "nakatumisedetabelis" lähipäevil veelgi allapoole.

Meie teistest naabritest on Leedu nakatumisnäitaja kasvata trendiga ja 465,6. Lätil on see 351,1 ja Soomel 103,2.

Our World In Data andmebaasi järgi on Eesti viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja langenud 628,6-le. Sellest madalam oli see tase viimati 13. veebruaril. Tipphetkel oli see näitaja 21. märtsil 1513,4.

Kui meie nakatumisnäitaja on langenud, siis koroonasurmade suhtarvult on Eesti püsinud viimasel kahel nädalal enamvähem samal tasemel. Meil on 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval 11,5 koroonasurma. Esikohal on Euroopas koroonasurmade suhtarvult Ungari, kus see näitaja on 36,7.