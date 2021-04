AFP: maailmas on manustatud miljard COVID-19 vaktsiini

Maailmas on manustatud enam kui miljard doosi koroonaviiruse vaktsiini, vähem kui viis kuud pärast esimeste massivaktsineerimiste käivitamist, teatas laupäeval uudisteagentuur AFP.

Vähemalt 1 002 938 540 vaktsiiniannust on manustatud 207 riigis ja territooriumil, selgus AFP andmetest, mis tuginevad ametlikele andmetele.

Enam kui pooled nendest ehk 58 protsenti on antud kolmes riigis: USA-s 225,6 miljoni doosi, Hiinas 216,1 miljonit doosi ja India 138,4 miljonit doosi.

Vaktsineeritud elanikkonna protsendi poolest on esikohal Iisrael. Kuus iisraellast kümnest on vaktsineeritud täiel määral. Iisraelile järgneb Araabia Ühendemiraadid (AÜE), kus vaktsiini on saanud 51 protsenti elanikkonnast ja Suurbritannia 49 protsendiga.

Euroopa Liidus on manustatud 128 miljonit doosi 21 protsendile liidu elanikkonnast. Maltas on vaktsineeritud 47 protsenti elanikest, Ungaris 37 protsenti.

Üle terve maailma on vähem kui kuu aja jooksul manustatud vaktsiinidooside arv kahekordistunud.

Kuigi enamik vaesemaid riike on alustanud oma vaktsineerimisprogrammi, peamiselt tänu programmile COVAX, siis vaktsineerimine on rohkem olnud kõrgema sissetulekuga riikide privileeg. Maailmapanga andmetel on 47 protsenti vaktsiinidoosidest saanud kõrgema sissetulekuga riigid, kus elab 16 protsenti maailma elanikkonnast.

Madala sissetulekuga riikides on manustatud 0,2 protsenti vaktsiinidest.

Umbes 12 riiki pole veel vaktsineerima hakanud, nende seas seitse Aafrika riiki (Tansaania, Madagascar, Burkina Faso, Tšaad, Burundi, Kesk-Aafrika vabariik ja Eritrea). Kolm asuvad Okeaanias: Vanuatu, Samoa ja Kiribati. Üks asub Aasias, Põhja-Korea, ja üks Kariibi regioonis, Haiti.

Kõige enam on vaktsineerimiseks kasutatud AstraZeneca ja Oxfordi ülikooli vaktsiini.