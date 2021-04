Bolsonaro ähvardas Brasiilia omavalitsusi sõjaväega

Brasiilia president Jair Bolsonaro kritiseeris kohalike omavalitsuste kehtestatud koroonapiiranguid ja andis mõista, et kui neist tekib riigis kaos, saadab ta tänavatele sõjaväe.

Bolsonaro sõnul teevad piirangud rohkem halba kui head, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Brasiilia terviseeksperdid kutsusid presidenti hiljuti kehtestama üleriiklikke piiranguid.

Aprill on kujunenud Brasiilia ohvriterohkeimaks ja viimase 24 tunni jooksul on kinnitust saanud enam kui 3000 koroonasurma. Vaktsineeritud on alla kuue protsendi elanikest.