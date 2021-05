Brasiilias toimusid ulatuslikud protestid Bolsonaro vastu

Proteste korraldasid vasakpoolsed parteid, ametiühingud ja tudengiorganisatsioonid, vahendab Reuters.

Kui pealinnas Brasilias ja suurlinnas Rio de Janeiros olid meeleavaldused rahumeelsed, siis riigi loodeosas Recife linnas ajas politsei protestijaid pisaragaasi ja kummikuulidega laiali.

Meeleavaldajad nõudsid, et president astuks tagasi, sest ta poliitilised otsused on koroonaviiruse pandeemia ajal inimeste hinnangul tervele riigile palju kahju toonud. Muu hulgas on Bolsonaro kahtluse alla seadnud vaktsiinide positiivse toime ja maskikandmise vajalikkuse.