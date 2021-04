Belgia suurimas vaktsineerimiskeskuses süstitakse 5000 inimest päevas

Heyseli platoo Brüsseli põhjaosas on otsekui loodud erilisteks sündmusteks. Seal asuvad nii maailmanäituseks ehitatud Atoomium kui ka ajalooline jalgpallistaadion. Ka koroonapandeemia alistamiseks rajati sinna Belgia suurim vaktsineerimiskeskus, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Pühapäeval oli Heyseli vaktsineerimiskeskuses rahulik päev. Tarkvara vahetuse tõttu tehti vaid ligi 2000 süsti. Tippajal peaks keskus suutma vaktsineerida kuni 5000 inimest päevas.

Viimase kahe kuuga on sealt läbi käinud üle 65 000 inimese, mis on aidanud logistika paika loksutada.

Heyseli vaktsineerimiskeskuse tehniline juht Emin Luka ütles, et tööprotsess kiiremaks vaktsineerimiseks paraneb iga päevaga. "Seda nii vaktsineerimiskabiinis, registratuuris kui ka sissepääsus, et vanemaid inimesi paremini teenindada. Siia ei ole lihtne tulla ja me oleme teinud koostööd spetsiaalsete firmadega, et ka puudega inimesed pääseksid keskusele ligi. Nüüd on meil juba päris hea inimeste vool," sõnas Luka.

Keskuse külastamiseks on arvestatud 45 minutit, millest pool tundi on süstijärgne jälgimisperiood. Seda tuleb veeta võimalikult mugavaks tehtud ootealal.

Heyselis pakutakse inimestel vaid Pfizeri ja AstraZeneca vaktsiine. Viimastel nädalatel on esinenud ka juhtumeid, kus inimesed loobuvad vaktsineerimisest, sest sel päeval manustatakse AstraZenecat.

"Inimesed ei ole enam nii kindlad AstraZenecas ja nad tahavad saada Pfizeri vaktsiini. See on inimlik. Aga me ei anna praegu inimestele võimalust vaktsiini valida. Kui tuled siia päeval, mil on Pfizer, siis saad Pfizerit. Kui AstraZeneca, siis seda. Valida ei saa," ütles Emin Luka.



Kui vaktsiinitarnete graafik ei muutu, hakkab Heyseli keskus maist alates vaktsineerima ligi 100 000 inimest kuus.