Hollandi valitsus keelas tulbinäituse avamise rahvale

Keukenhof'i tulbinäitus toob tavapäraselt kohale rohkem kui poolteist miljonit külastajat ja see on avatud vaid kaheksa nädalat aastas.

100-hektariline park jääb sel aastal suletuks, kuigi äsja leevendas Hollandi valitsus piiranguid ja lubab rahval väliterassidel aega veeta.

Näituse korraldajad on võimulolijatele selgitanud, et suurel maa-alal saaks inimesi hajutada, kuid otsus jätta puhkepargid ja loomaaiad suletuks on ikka veel jõus.