Soomes ja Rootsis avaldasid sajad inimesed koroonapiirangute vastu meelt

Soome pealinna politsei teatas varem, et meeleavaldusest võtab osa umbes 300 inimest ning korrakaitsjad sekkusid selle kulgu.

Politsei märkis Twitterisse tehtud postituses, et meeleavaldus on seadusevastane, kuna sellel ei järgitud praegu kehtivaid koroonapiiranguid. Helsingis on lubatud maksimaalselt kuue inimesega kogunemised.

Kinnipeetud ei allunud politsei korraldustele ja said trahvi, ülejäänud läksid laiali suuremate intsidentideta.

Soome on üks madalama nakkusnäitajaga riike Euroopas, kuigi veebruaris tõi nakatumiste kasv kaasa uusi piiranguid, muu hulgas restoranide sulgemisi.

Stockholmis marssis 500 kuni 600 inimest loosungite all, millel nõuti "vabadust ja tõde". Kuigi politsei püüdis rahvahulka laiali ajada, kestis üritus üle kahe tunni.

Erinevalt teistest Euroopa riikidest ei rakendanud Rootsi pandeemia algul mitme kuu vältel rangeid meetmeid, avaldades pigem soovitustena mõeldud juhtnööre.

Ent kui novembris tabas riiki märkimisväärne teine nakkuslaine, piiras Rootsi avalikke kogunemisi kaheksale osalejale ning sundis kohvikuid, baare ja restorane sulgema uksed kell 20.30.