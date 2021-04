Sibul: kuulsin sellisel viisil liikmete värbamisest neljapäeval

Isamaa peasekretär Priit Sibul kinnitas ETV saates "Ringvaade", et sellest, kuidas uusi liikmeid Isamaasse värvati sai ta teada neljapäeva hommikul. Ta märkis, et selline liikmete värbamine on lubamatu.

"Nagu kõigi teiste, sai ka minu jaoks selgeks, et see värbamine toimus sellisel moel, mis mitte ainult ei näinud rõve välja, vaid ka on rõve ja lubamatu," ütles Sibul.

Sibul rääkis, et Madis Süti poolt uute liikmete Isamaase värbamise ja toomise protsess käis pikema aja jooksul. "See, et Tartu piirkonna juhatus vormistas need inimesed koos, on tõenäoliselt see, mis näeb kehva välja. Aga miks on tekkinud kahtlusi, on seetõttu, et asi toimus pikema perioodi jooksul," lausus Sibul.

"Madis Sütt ei paljastanud, milliste meetoditega ta inimesi värbab. Ta on öelnud, et ta ka ise ei olnud teadlik sellest. Ma ei oska öelda, kui palju Madis oli teadlik ja kui palju mitte, aga see oli üsna šokeeriv, mis tänu Eesti Päevalehe ajakirjanikele ilmsiks tuli," rääkis Sibul.

Sibul ütles, et suurem osa nendest liitida soovinud inimestest ilmselt Isamaa liikmeks ei saa. "Need, kellele Isamaa vaated sobivad, on loomulikult teretulnud, aga sellisel moel ja kriteeriumitel nagu me siit videost nägime, kes sellistel põhjustel liitusid, neid kindlasti Isamaasse vastu ei võeta. Ei ole võimalik inimesi sellisel viisil värvata. See ei ole aktsepteeritav, need inimesed kindlasti liikmeks ei saa," lausus Sibul.

Taust

Skandaal Isamaas puhkes, kui teisipäeva hommikul selgus, et varem erakonda Rahva Tahe juhtinud, kuid jaanuaris Isamaaga liitunud Madis Sütt toob parteisse ligi 400 uut liiget.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Süti kampaaniameister Alina Berebeljuh kutsus kõiki Isamaaga liituma ja lubas, et korraldab ka transpordi mais toimuvatele erakonna sisevalimistele.

Kui Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk tõi põhjuseks rahvuslikud väärtused, siis inimesi päriselt erakonda värvanud Berebeljuhi värbamiskõne kõlas märksa radikaalsemalt.

"Ma ei tea, mida inimesed kardavad. Täitsa per**s. Sa lihtsalt maikuus annad oma hääle. Mingisugust liikmemaksu ei ole. Mingisugust postkastijura ei ole. Tahad lahkuda sealt erakonnast? Peale valimisi tee, mis tahad. Tahad, ole edasi seal. Jää ja toeta. Tahad, tõmba na***i sealt. Issand jumal."

Lisaks lubati liitujate vahel head-paremat loosida.